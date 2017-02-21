«Тунеядка» пригласила Щеткину подоить коз и почистить навоз 58 21.02.2017, 10:18

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Фото: svaboda.org

Жительница Волковысского района написала письмо Марианне Щеткиной.

Татьяна Миганович из деревни Пятаки Волковысского района написала письмо заместителю председателя «совета республики» Марианне Щеткиной и рассказала о том, как ее записали в «тунеядцы». В конце письма женщина пригласила Щеткину в гости, чтобы та на себе почувствовала долю «тунеядца». Из секретариата «совета республики» Миганович ответили, что письмо будет направлена для рассмотрения в Волковысский райсовет, сообщает «Радыё Свабода».

Татьяна Миганович из деревни Пятаки Волковысского района рассказала, что отправить письмо бывшему министру труда Марианне Щеткиной решила после того, как получила «письмо счастья». По словам Миганович, именно Щеткина была одним из главных разработчиков декрета о «тунеядцах».

В письме к Щеткиной Миганович возмущается тем, что ее зачислили в «тунеядцы». «Я не живу за чужой счет, и зарплату мне не платят налогоплательщики, как вам, а я сама честным трудом зарабатываю на жизнь», - написала Миганович.

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Женщине не продлили контракт на одной из убыточных фирм, она осталась без работы, и теперь ей сложно найти работу в малом городе. Поэтому она переехала из Волковыска в деревню и взялась вести вместе с мужем собственную подсобное хозяйство. Сейчас семья Мигановичей держит 70 коз, сдает молоко на молочный комбинат и благодаря этому живет. Об этом женщина и написала в своем письме.

«Тунеядкой» ее признали по той причине, что земля в деревне, где она живет, оформлена под огород, а не под собственное подсобное хозяйство. Хождение по кабинетам налоговой инспекции результата не дало. Ходила на прием к представителю Лукашенко в Волковысском райисполкоме, и там пообещали рассмотреть дело серьезно.

Тацяна Мігановіч

«Мне особенно было обидно за то, что в деревне только мы с мужем держим хозяйство. Все соседи, кроме кур, ничего не держат, но зато у них земля оформлена надлежащим образом. И теперь они ходят в подпитии и посмеиваются с меня, называют «тунеядкой».

Татьяна и Николай Мигановичи показывают свое хозяйство: козы ухоженные, повсюду чистота. Говорят, что работы хватает с утра и до самого вечера. Но на это никто не жалуется.

«Вы видите, что мы здесь даже в выходные вынуждены делать, поскольку наших козочек нужно накормить, подоить, убрать возле них - работы хоть отбавляй», - говорит Татьяна Миганович.

Ее муж показывает различные механизмы, которые сам сделал, чтобы облегчить свою работу. Его мечта - приобрести трактор, но деньги на это собрать очень трудно. Даже корма заготовить непросто, так как земли повсюду колхозные.

Мікалай Мігановіч даглядае за козамі

«Нас выручают фермеры. Покупаем у них сено, морковь, капусту, другие корма. Иногда они отдают на корм разные отходы. А в сельсовете на год выделяют тонну сена. Мы ни на что не жалуемся, мы живем на столько, на сколько зарабатываем, мы никому не должны, и нам никто не может предъявить никаких претензий. Я когда-то работал на экскаваторе, хорошо зарабатывал, но зарплаты снизились, жена потеряла работу, и вынуждены были поехать в деревню, чтобы хоть чем-то заняться. Я работаю всю жизнь, а теперь нас назвали «тунеядцами», - возмущается Николай Миганович.

Татьяна говорит, что ей якобы пообещали в райисполкоме, что освободят от налога, но официальной бумаге она пока не получала. А вообще, по ее словам, обидно не только за себя, но и за других людей, которых зачислили в «тунеядцы»:

«Я могла бы согласиться с таким декретом, если бы всем 470 тысячам «тунеядцам», которым разослали «письма счастья», предложили работу и достойный заработок. А иначе даже не о чем и говорить».

Николай добавляет, что в следующем году и его признают «тунеядцем», потому что он, уволившись с работы, полгода ухаживал за старой бабушкой:

«А теперь еще скажут, что земля оформлена на жену, и запишут в «тунеядцы», хотя я работаю от рассвета до заката солнца. Вот по деревне ходят пьяные, никакого хозяйства никто не держит, и от них никто не требует налога, так как земля оформлена правильно. Ну разве это справедливо?»

Татьяна говорит: сначала думала, что декрет направлен против алкоголиков, злостных хулиганов и асоциальных людей. А когда «письмо счастья» получила сама, то не удержалась и написала Щеткиной.

«Я в социальных сетях вижу, как показывают, сколько у Щеткиной шуб, да еще каких дорогих. И пока «тунеядцы» думают, где взять деньги на налог, Щеткина не знает, какую шубку ей надеть. Я поэтому и пригласила ее, чтобы она приехала посмотрела, как мы живем, на каких «Лексусах» ездим. Мой «лексус» стоит дешевле ее шубы. Ну, а теперь дали ответ из секретариата, и очевидно - она не приедет».

Николай добавляет, что также хотел бы, чтобы Щеткина у них погостила:

«Я бы завел ее к козам, чтобы она их покормила, подоила, поносила 50-килограммовые фляги с молоком, наносила воды из колодца литров 300 в день, навоз выбросила, как это делает моя жена. Пусть бы человек знал, что такое физический труд. Пусть бы попробовала, какой сладкий хлеб у «тунеядца».