Психиатр о маньяке с бензопилой: Я поставил ему два диагноза 26 21.02.2017, 13:39

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Фото: tut.by

(обновляется) В Минске продолжается заседание суда по делу о нападении на торговый центр.

Владислава Казакевича обвиняют сразу по трем статьям Уголовного кодекса РБ: «Приготовление к преступлению» (ч. 1 ст. 13 УК), «Убийство» (ч. 2 ст. 139) и «Хулиганство» (ч. 1 ст. 339). Молодому человеку грозит до 17 лет лишения свободы. Сегодня на процессе дает показания психиатр, который консультировал Казакевича после попытки суицида, сообщает tut.by.

Ожидалось, что сегодня в Минском городском суде будут допрошены родители Влада Казакевича, которые проходят по делу в качестве свидетелей. Однако выяснилось, что они находятся в самом конце списка свидетелей. Хотя обычно родные просят, чтобы их вызвали первыми, и тогда они имеют право присутствовать на всех заседаниях, видеть обвиняемого.

Во второй день процесса в зале много свободных мест, пришел только один потерпевший Александр Александронец, муж погибшей женщины, и еще около 20 студентов, которые ходят на суд, потому что «очень интересно».

Сегодня в суде присутствует сотрудник кафедры психиатрии БелМАПО Евгений Ласый. Он консультировал Казакевича в 2014 году в РНПЦ психического здоровья, куда обвиняемый попал после попытки суицида.

— К сожалению, консультация была давно, она длилась 20−30 минут. Помню, это были суицидальные действия, — рассказал Евгений Ласый. — Был конфликт в школе, связанный с учительницей, он пытался сжечь себя газетами. Я поставил ему два диагноза: умеренный депрессивный эпизод и расстройство личности. Для первого характерны депрессия, суицидальные мысли, опасные для себя мысли. Для второго — необычность мышления, поступков. Сам факт того, что он пытался совершить такой суицид, необычен. Это нестандартное поведение, которое укладывается в понятие «шизоидная личность». Это эксцентричность мышления, затруднения в коммуникации.

Адвокат обвиняемого стал подробно расспрашивать психиатра про особенности шизоидной личности.

— У шизоидной личности нет бреда и галлюцинаций, человек может отличать фантазию от реальности. Может фантазировать магические, волшебные вещи о своей исключительности, всемогуществе. Он не размышляет о конкретном дне: завтра буду делать то и то, а погружается в фантазии, к примеру, что становится героем фильма, — объяснил Евгений Ласый.

— Увеличивается ли риск суицидальных попыток у таких людей? — спросил адвокат обвиняемого.

— Да, как и риск любого психического заболевания.

— Могут ли проблемы с внешним видом, акне, усугубить состояние и стать психотравмирующим фактором? — уточнил защитник Влада Казакевича.

— Такие проблемы действительно являются психотравмирующим фактором.

В какой-то момент обвиняемый Влад Казакевич попросил прервать заседание, чтобы проконсультироваться с адвокатом. Через 5 минут суд возобновился. С учетом того, что в показаниях врача были противоречия, зачитали его допрос во время расследования.

— Казакевич высказывал фантазии о падении с высоты, не исключал в дальнейшем суицидальных попыток. Тогда он хотел посмотреть, как на это отреагирует его учитель и родители, на вопросы отвечал охотно. Он вел замкнутый образ жизни, у него не было друзей, — рассказывал во время допроса в СК в ноябре психиатр. — На момент консультации Казакевич больше был опасен для себя, чем для общества. У него были четкие мысли покончить с собой.

— У меня есть возражение, — заявил из клетки обвиняемый. — Мотив попытки суицида, указанный в документах, формальный. Я так сказал, чтобы поскорее закончить.

Кстати, максимальный срок, который грозит Казакевичу, — 17 лет, а не 12, как писали ранее. Срок выше, так как подростка обвиняют сразу по трем статьям УК, одна из которых считается особо тяжкой.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, в понедельник, 20 февраля, в Минском городском суде начался процесс по нападению в ТЦ «Европа». 18-летний обвиняемый Влад Казакевич полностью признал свою вину, но в содеянном не раскаялся.

— Жалею только, что мало убил, — абсолютно спокойно заявил он из клетки.

Казакевич уверяет, что убивал «ради прикола», при этом в момент преступления ничего не чувствовал. Услышав эти показания, потерпевшие попросили приговорить его к максимальному сроку наказания. Сам он рассчитывал взять заложника и быть застреленным спецназом.

— В тюрьму не хотелось, — заявил обвиняемый во время первого дня судебного процесса.

Потерпевшие не скрывали своих слез, многие из них попросили у судьи не присутствовать на всех заседаниях, потому что им «больно заново все переживать». Кроме того, они выставили Казакевичу иск на общую сумму в 369 тысяч рублей. Эту цифру он назвал «слишком большой», хотя иск признал.

— Похороны оплатить, и хватит. А моральная компенсация меня не волнует, — заявил Казакевич.

Впервые о массовом убийстве он задумался весной-летом 2016 года. Хотел после окончания университета устроить крупный теракт, чтобы «убить китайцев и мусульман». Но когда его отчислили из МИТСО, изменил планы и 7 октября попытался напасть на студентов с бензопилой, правда, задел ее при выходе из туалета, и она заглохла. Утром 8 октября Казакевичу «лень было ехать» в родной институт, поэтому вечером он пошел в ТЦ «Европа», где устроил нападение. В результате чего одна женщина погибла, две пострадали.

Как рассказывает обвиняемый, с родителями у него были «отличные отношения», но сам он «никого не любит». Свободное время проводил в одиночестве.

— Мне нравились фильмы про маньяков. В общем, много чего, рассказывать не буду. Меня привлекал терроризм, убийства. Любил посмотреть литературу про ИГИЛ, — заявлял обвиняемый в суде.