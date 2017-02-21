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Активист: Могилев выдержал экзамен на готовность отстаивать свои права

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  • 21.02.2017, 13:59
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Марш 19 февраля в городе показал политическую зрелость рассерженных жителей города.

«19 февраля Могилев выдержал экзамен на зрелость, на готовность отстаивать свои права», - прокомментировал сайту bchd.info Марш рассерженных белорусов в городе могилевский городской координатор Белорусской христианской демократии Олег Аксенов.

В воскресенье 19 февраля на Марш рассерженных белорусов в Могилеве, по разным оценкам, вышли от 500 до 1000 человек.

Напомним, что толчком для протестных акций в областных центрах Беларуси стал многотысячный Марш рассерженных белорусов 17 февраля в Минске. Марш стал самой крупной политической акцией протеста после Площади 2010 года.

Больше всего протестующих на региональные Марши вышло в Гомеле, где акция в центре города собрала несколько тысяч человек.


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