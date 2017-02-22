Американские ученые рассказали, какой продукт повышает интеллект у детей 1 22.02.2017, 13:13

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Если дети будут принимать в пищу этот продукт регулярно один раз в неделю, то их умственные способности существенно возрастут.

Американские ученые рассказали о результатах интересного исследования, которые показали, что употребление детьми рыбы влияет на их интеллектуальные способности. Если малыши будут принимать в пищу рыбу регулярно один раз в неделю, то их умственные способности существенно возрастут, пишет orthodox.od.ua.

Данные исследования проводились специалистами в области медицины, работающими в Университете Северной Каролины. По результатам работы ученых оказалось, что белок, содержащийся в мясе рыбы, очень полезен для детей, так как легко усваивается организмом. Это напрямую влияет на процесс появления новых клеток.

Также американские специалисты отметили и ряд других полезных свойств рыбы, которые благотворно влияют на детский организм. Например, Омега-3 жирные кислоты активно помогают развиваться нервной системе детей. Благодаря им улучшается работа сердца, головного мозга и повышается иммунитет.

Также рыба включает в себя довольно много фосфора, что положительно влияет на мозг ребенка. Костная система организма укрепляется за счет поступления витаминов A и D, что является хорошей профилактикой ряда заболеваний. А наличие йода играет положительную роль в развитии и работе щитовидной железы.

Следует иметь в виду, что не вся рыба подходит для кормления малышей. Лучше всего подходит тощая или умеренной степени жирности. А вот жирная рыба будет плохо усваиваться детьми. Оптимальным вариантом будет хек, судак или треска. Подойдут также морской окунь, камбала и форель. За один прием пищи не рекомендуется давать ребенку порцию, превышающую 80 граммов.

При включении в детский рацион рыбы нужно быть осторожным, так как данный продукт может вызвать аллергическую реакцию. В данном случае не стоит сразу отказываться от подобных блюд, так как можно попробовать поменять вид рыбы и понаблюдать за реакцией малыша.

При приготовлении следует учитывать, что рыбные кости могут легко навредить ребенку, поэтому нужно тщательно проверять блюдо на их наличие. Оптимальным вариантом будут рыбные котлеты. Для их приготовления филе необходимо пропустить через мясорубку и потом потушить на сковороде. При этом можно не волноваться за наличие крупных косточек.

Тушеная рыба является предпочтительным способом приготовления, так как при этом сохраняется большое количество ценных микроэлементов. Детям до одного года рекомендуется специальное рыбное пюре, которое имеет однородную структуру и легко усваивается малышом.