Анджей Дуда: Малые и средние фирмы обеспечивают 50% ВВП Польши 4 22.02.2017, 18:48

15,585

Анджей Дуда

Президент Польши также отметил, что 70% поляков трудоустроены в малых и средних фирмах.

Президент Польши Анджей Дуда в подваршавской местности Рашин подписал новую редакцию закона о Свободе предпринимательской деятельности. Во время церемонии подписания закона президент Польши сказал, что изменения в него внесены по инициативе самих предпринимателей, которые жаловались на неравное отношение по сравнению с большими корпорациями, передает «Радио Польша».

Анджей Дуда пояснил, что изменения в законе должны стать поддержкой для малых фирм, которые не в состоянии оплачивать услуги юриста. В итоге каждый новый закон должен будет содержать оценку такого, какие последствия повлечет он за собой для микро, малых и средних предприятий: «Я приказываю: в случае каждого предлагаемого юридического решения, которое может повлиять на сферу прав и обязанностей, связанных с имуществом, предпринимателей или может повлиять на права и обязанности предпринимателей по отношению к публичной администрации проводить оценку последствий, какие этот закон может вызвать для микро, малых и средних предприятий».

Президент Польши подчеркнул большое значение малых и средних фирм для польской экономики: «Это не только решительное большинство всех предприятий, функционирующих в Польше, это 50% ВВП, которые обеспечивают малые фирмы ежегодно. Это также 70% наших граждан, которые работают на микро, малых и средних предприятиях, это в конце концов средства для содержание польских семей».

Подписанный президентом Польши обновленный закон о Свободе предпринимательской деятельности вступит в силу через две недели.