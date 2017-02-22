Белорус уехал в отпуск и подписал контракт с топ-клубом Израиля 22.02.2017, 20:53

Фото с сайта pressball.by

Невероятная история 19-летнего белорусского полузащитник Георгия Монастырского.

19-летний белорусский полузащитник Георгий Монастырский рассказал «Прессболу» о том, как сменить статус дублера «Гомеля» на чемпиона Израиля.

- В футбол я попал в восемь лет. Сперва занимался в секции у Константина Петровича Прохоренко и Игоря Давыдовича Белкина, а в 15 лет подписал первый контракт с «Гомелем» на два года. Там в меня много-много знаний вложил Федор Вячеславович Лузай. А еще вся моя семья очень любит футбол. Отец играл на любительском уровне за «Трудовые резервы», старший брат — в юношеских командах «Гомеля», а для мамы офсайд в футболе — это семечки.

Выступал за дублирующий состав «Гомеля», но за первую команду так и не дебютировал.

Тренировался с основой, попадал в заявку на матчи, но не более. В сезоне-2015 «Гомель" пытался сохранить прописку в высшей лиге, так что тренер не мог доверить 17-летнему парню место в основном составе. А когда шансов остаться в элите не осталось, я с разговорами к Владимиру Алексеевичу Гольмаку не лез. Там уж не до этого: команда вылетела, поднимать личные вопросы было некрасиво.

Контракт заканчивался. Со мной хотели продлить соглашение на смешных условиях, но я не спешил с ответом. Решил, что сперва сдам сессию в университете и съезжу в отпуск, а затем уже определюсь с будущим клубом.

ДМИТРИЙ БАГА, СПОНТАННЫЕ БУТСЫ, НЕНУЖНЫЕ ОБЪЯСНЕНИЯ

- В январе 2016-го мы с семьей по традиции отправились в Израиль. У мамы там живет подруга детства, и мы каждый год стараемся выбираться к ней в гости. Иногда я пропускал поездки из-за сборов в юношеских сборных, но в тот раз все получилось. Досрочно закрыл сессию и отправился в Израиль дней на десять.

Появилось желание сравнить уровень израильского футбола с белорусским. Написал Диме Баге, который в тот момент выступал за «Хапоэль» из Хайфы. Он согласился ввести в курс дела, хотя мы не были знакомы. На четвертый день пришел к нему на тренировку и он устроил небольшую экскурсию. В какой-то момент мне захотелось проверить свои силы на уровне местных игроков, но особого желания у тренера «Хапоэля» предоставить такую возможность я не увидел. У меня и бутс-то не было, так что я не расстроился. Однако один человек узнал о моей заинтересованности и предложил съездить в офис другого клуба из Хайфы — «Маккаби» — с целью узнать о возможности провести тренировку. Я зашел в магазин, купил бутсы и отправился по заданному адресу.

Пришел, рассказал о себе. В частности, о том, что играл за юношеские сборные Беларуси. Мне ответили, что это все здорово, но без медицинского обследования на поле не пустят. В итоге они сами все оплатили, дали игровую форму, и через пару дней я смог выйти на тренировку.

Одним занятием не ограничилось. На каждой тренировке присутствовал спортивный директор и после третьего занятия он подошел ко мне. Я сходу принялся объяснять: «Отпуск, не готов на сто процентов…» А он: «Хотим видеть тебя в команде, что думаешь?» Ясное дело, был в замешательстве. Ни денег, ни одежды — приехал в Израиль на две недели. Объяснил, что у меня действующий контракт с «Гомелем». Он предложил дождаться окончания соглашения и переехать в Израиль. Вот так я попал в «Маккаби» из Хайфы — один из лучших клубов страны.

ДИРЕКТОР — ПЕНСИОНЕР, МАККАБИ — ЧЕМПИОН, АГЕНТ — ОТСУТСТВУЕТ

- Сразу прошел медицинские тесты — УЗИ, беговую дорожку, велосипед, осмотр у хирурга. Потом начал заниматься с командой. Так как не знал язык, то на тренировках смотрел на ребят и повторял упражнения. Сперва жил у друзей, а после подписания контракта клуб выделил жилье. Соглашение заключил на полгода.

В Израиле нет дублирующих команд. Есть главная, а потом возрастные — U-19, U-18, U-17 и так далее. Начал выступать за команду U-19. Одним из факторов, почему меня взяли в «Маккаби», стал перевод игрока моей позиции из юниоров в главную команду. Я влился в коллектив и помог команде выиграть чемпионат.

Праздновали победу на новом стадионе в Хайфе перед игрой «Маккаби» с «Хапоэлем» из Беэр-Шевы — будущим чемпионом. За 15 минут до начала матча состоялась церемония награждения, на трибунах — 30 тысяч зрителей. Нам вручили праздничные тарелки, после чего мы сделали круг почета. Местные и гостевые болельщики аплодировали нам, было очень приятно. Потом состоялся концерт на базе клуба. Он был посвящен не только нашей победе, но и уходу директора клуба на пенсию.

Летом контракт закончился. Продолжать выступление за юниорскую команду «Маккаби» я уже не мог, а про переход во взрослую команду со мной никто не разговаривал. Тут не принято общаться с игроком, все разговоры ведутся с представителем футболиста. А у меня агента не было. Так что пришлось искать новую команду. Обратился к агенту Виталию Леденеву с просьбой помочь. После просмотров в нескольких клубах подписал контракт с «Ирони» из Нешера. Это представитель второго по счету дивизиона страны — аналог нашей первой лиги.

УЛЬПАН, ИЗРАИЛЬСКОЕ ГРАЖДАНСТВО, КАПИТАНЫ-СОПЕРНИКИ

- Я живу в Крайоте Хайфы — загородом в рабочем районе — и мне до стадиона в Нешере добираться примерно час на автобусе. Не могу сказать, что адаптация в другой стране прошла быстро. Основные проблемы связаны с незнанием языка. Первое время в "Маккаби" не мог даже что-то спросить у тренера. Старался на ломаном английском объясняться, чуть ли не на пальцах. За полгода в Хайфе подтянул язык, потому как 3-4 раза в неделю ходил в ульпан (школу для изучения иврита). Стало легче. Занятия бесплатные, потому что у меня имелось израильское гражданство. Его я получил еще до подписания контракта с «Маккаби». Оно не обязательно для того, чтобы выступать за юношеские команды в Израиле, но является большим плюсом.

«Ирони» впервые в истории вышел в первую лигу и начал очень хорошо. После хороших результатов команду покинуло несколько лидеров. Бюджет у клуба один из самых маленьких в лиге, игроки в случае хорошего предложения соглашаются на переход. На «Ирони» после бодрого стартастали по-другому настраиваться соперники и мы скатились в середину таблицы. В Нешере, в отличие от моей бывшей команды в Хайфе, спортивный директор не посещает тренировки. В «Маккаби» с юношами работают главный тренер, его ассистент, тренер по физподготовке, тренер по вратарям, один-два доктора и администратор, а в «Ирони» в плане персонала все также, но только в главной команде.

В «Ирони» я самый молодой. Тренер говорит, что в 18-19 лет ты еще малыш. Да-да, именно такое слово — малыш. Мол, все впереди, наберись терпения. Это, конечно, хорошо, но почему бы не дать шанс? Если окажется, что я не готов, то буду дальше терпеть. На моей позиции выступают два 32-летних игрока — капитан и экс-капитан. Один 10 лет отыграл в «Маккаби» из Хайфы, другой — в «Маккаби» из Тель-Авива. К взрослым в Израиле особое отношение. Человек может долгое время пропустить из-за травмы, потом провести две тренировки и попасть в стартовый состав на ближайшую игру. Молодых же просят набраться терпения.

В официальных матчах я пока не сыграл. Дело в том, что во время регистрации игроков произошла ошибка — администраторы потеряли мой бланк. Поэтому первые полтора месяца я не мог выступать даже в Кубке страны, где игровое время получали резервисты. После вылета из Кубка меня дозаявили на чемпионат, стал попадать в заявку. Провел много товарищеских матчей. Играл против хороших команд — «Маккаби» и «Хапоэля» из Хайфы, лидеров первой лиги…

15-ЛЕТНИЕ МЕССИ, ШАБАТ, НАБЕРЕЖНАЯ С ЯМАЙЦЕМ

- Если сравнивать белорусов и израильтян, то в нашей стране люди более целеустремленные. Белорусы честные, стараются выполнять обещания. Не все, конечно, но большинство. Если не могут сделать — не обещают. А в Израиле каждый желает показать свою индивидуальность. Игроки в 15 лет думают, что они звезды уровня Месси и Роналду. Больше говорят и меньше делают. Любят показуху перед тренерами. У нас ребята самокритичнее.

Обычный распорядок дня такой. Завтракаю, иду на тренировку. Занятия всегда утром, за исключением шабата. Если тренировка в шабат, то только вечером. До захода солнца работать запрещается. После тренировки возвращаюсь домой, обедаю. Вечером у меня ульпан — учу иврит. Когда не нужно ходить в ульпан, занимаюсь в тренажерном зале. В качестве альтернативы могу прогуляться по набережной. Там есть спортивные площадки с уличными тренажерами. У нас в городе порт, приходят и уходят корабли — очень красиво. Также могу встретиться с друзьями. Босниец Далибор Панджа и уроженец Ямайки Деннис Чин — два человека, с которыми общаюсь наиболее тесно. С ними можем посидеть за чашечкой кофе. Израильский менталитет тяжелый, поэтому мне проще с легионерами.

Уровень жизни в Израиле выше, чем в Беларуси. У нас средняя зарплата сколько, 200 долларов? В Израиле минимальная — 1250. Цены, правда, повыше, но не на все. Каши и мясные продукты стоят примерно столько же, а вот молочка в Израиле дороже. Талончик на поездку в общественном транспорте стоит чуть больше доллара.

НОВЫЕ ЧУВСТВА, ОЛИМПИАДА, ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

В плане футбола бросается в глаза то, что на всех тренировках присутствует спортивный директор. Восстановительные процедуры тоже удивили. На стадионе есть бочки со льдом, кабинет с техникой для восстановления… Поражает качество газона. Выглядит как ковер. После белорусской синтетики и полей низкого качества было приятно просто приходить на тренировку. Почувствовать, так сказать, себя настоящим футболистом. У детей в Хайфе, например, поля не хуже, чем «Борисов-Арене». Я не преувеличиваю, ведь имею возможность сравнивать.

Не сказал бы, что израильские игроки заслуживают большего, чем белорусские. Но условия отличаются. В Израиле футбол любят сильнее, чем у нас, и вкладывают в него совсем другие деньги. В этой стране только два вида спорта, которым помогает государство — футбол и баскетбол. Все остальные — за свой счет. Есть те, которые ездят на Олимпиаду представлять Израиль, но сами платят за все. А если занимают призовое место, государство помогает.

На стадион в Нешере собирается немного болельщиков, примерно столько же, сколько на матч белорусской высшей лиги. Но мы — маленький клуб, который первый год проводит на серьезном уровне. На игры в основном приходят родственники и друзья. В нашей лиге есть арены, на которые собирается много людей. Например, домашний стадион «Маккаби» в Нетании вмещает почти 15 тысяч зрителей. Поддержка у них очень серьезная.

- Планы? Хочу наконец-то начать играть. Терпение, о котором постоянно говорит тренер, у меня есть, но оно не резиновое. Я несколько раз разговаривал с коучем и понял, что он заинтересован в том, чтобы сохранить меня в команде. Контракт истекает в мае и для развития мне нужна игровая практика. Чтобы ее получить, может быть, придется опуститься на уровень пониже. Если будет предложение уехать в другой европейский чемпионат, с удовольствием бы его рассмотрел. В Беларусь возвращаться не хочется, но если будет заинтересованный во мне клуб, то все возможно. Главное — получить игровую практику. Потому как не буду играть в клубе — не получу вызов в сборную. А ведь именно об этом мечтает каждый футболист.

В Беларуси у парней и девушек, которые увлекаются футболом, есть все возможности себя реализовать. Заниматься любимым делом молодым футболистам может помочь такой проект, как «Кубок Coca-Cola. Вступай в игру!». Проект был создан в 2012 году и с тех пор активно растет и развивается. В прошлом сезоне в турнире приняло участие более 44 тысяч парней и девушек в возрасте от 12 до 14 лет из 1470-и школ Беларуси.