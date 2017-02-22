Саснович вышла в четвертьфинал турнира в Будапеште 1 22.02.2017, 22:53

Александра Саснович

Фото: tennis.by

Белорусская теннисистка в 1/8 финала победила француженку Полин Парментье.

Белоруска Александра Саснович (123 ВТА) в 1/8 финала турнира в Будапеште (призовой фонд — 226 750 долларов) в двух сетах победила француженку Полин Парментье (62 ВТА) — 7:6 (3), 6:4, сообщает «Прессбол».

В четвертьфинале Саснович 24 февраля встретится с чешкой Люси Шафаржовой (47 ВТА).

Александра Саснович (123 ВТА, Беларусь) — Полин Парментье (62 ВТА, Франция, 6) — 7:6 (3), 6:4