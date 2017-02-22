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Почему Лукашенко не Йоуханнессон, а «тунеядцы» – не ананасы

  • Елена Якжик, «Салiдарнасць»
  • 22.02.2017, 23:28
Гвюдни Йоуханнессон

О, если бы правитель Беларуси Лукашенко высказался, как президент Исландии.

В «стране льдов» скандал. Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон во время встречи со школьниками заявил, что если мог бы, то запретил добавлять ананасы в пиццу.

Известие о нелюбви президента к ананасам вызвало бурную реакцию у жителей Исландии, а местные СМИ вполне серьезно задались вопросом: «Не повлияет ли отрицательно это заявление на рейтинг главы государства, который в декабре составил 97%?».

Йоуханнессон был вынужден вернуться к теме и разъяснить свою позицию в Facebook.

«Мне нравятся ананасы, только не на пицце, — написал он. — Но у меня нет полномочий, чтобы принимать законы, которые помешали бы людям добавлять ананасы в пиццу. И я рад, что это так. Президенты не должны обладать неограниченной властью. Я не хотел бы занимать этот пост, если бы мог запрещать все, что мне не нравится. Я не хотел бы жить в такой стране. Что касается пиццы, рекомендую морепродукты».

А теперь вернемся в Беларусь, где звуки массовых протестов в обществе и разгромных публикаций в СМИ на тему скандального декрета №3 «о тунеядцах» уже звучат из каждого утюга. И представьте: Александр Лукашенко возвращается из Сочи (где его никто не ждал) и разъясняет свою позицию по наболевшему для народа вопросу №1 в стиле своего коллеги из Исландии. При этом добавляя: «Я не хотел бы занимать этот пост, если бы мог запрещать все, что мне не нравится».

Представляете? Вот и мы не можем.

Елена Якжик, «Салiдарнасць»


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