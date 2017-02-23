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Украинские силовики предотвратили похищение нардепа Гончаренко

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  • 23.02.2017, 17:37
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Алексей Гончаренко
Фото: УНИАН

Сепаратисты пытались похитить депутата с целью пыток.

Сотрудники прокуратуры совместно с сотрудниками Службы безопасности в Одесской области задержали преступную группировку, которая планировала похищение и нанесение увечий народному депутату (фракция «Блок Петра Порошенко») Алексею Гончаренко, пишет unian.net. Об этом на брифинге в Одессе сообщил прокурор Одесской области Олег Жученко. На вопрос, известно ли, где сейчас находится Гончаренко, прокурор ответил: «Да, он сейчас в безопасном месте и дает показания как потерпевший».

К розыску депутата Гончаренко подключилась Служба безопасности Украины. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что нардеп от БПП Алексей Гончаренко похищен группой сепаратистов с целью пыток.  Председатель фракции “Блок Петра Порошенко” Игорь Грынив заявил, что Гончаренко похитили в Одессе среди белого дня. Грынив также призвал руководство правоохранительных органов срочно создать «специальный штаб по такой кризисной ситуации».


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