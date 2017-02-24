Светлане Алексиевич предложили возглавить независимый Союз белорусских писателей? 24.02.2017, 14:52

Светлана Алексиевич

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Cреди возможных преемников упоминаются и другие кандидатуры.

Нобелевской лауреатке Светлане Алексиевич предложили возглавить Союз белорусских писателей, сообщает belaruspartisan.org.

Кроме Алексиевич упоминаются и другие кандидатуры. Например, в качестве возможного преемника нынешнего руководства союза называют Всеволода Стебурако.

«Ну, а почему нет? Молодым надо давать дорогу! Сколько можно уже пенсионерам стоять у руля? К тому же сейчас он помощник нынешнего руководства, так что ему вполне могут передать власть», - говорят некоторые члены Союза писателей.

По информации некоторых источников, буквально несколько дней назад собирался оргкомитет Союза белорусских писателей, который решил рекомендовать совету организации выдвинуть на должность председателя Союза белорусских писателей Бориса Петровича (Саченко).

Это будет его второй срок на этой должности, по уставу это не запрещено – председателя Союза писателей выбирают на пять лет, а Саченко стоит у руля СПБ с 2011 года.

«Не исключено, что кто-то решит выдвинуть свою кандидатуру прямо на съезде», - комментирует предстоящую смену руководства Союза белорусских писателей Владимир Некляев. - «Как показывает практика, у нас так очень часто бывает».

«Что касается слухов по поводу Светланы Алексиевич, то я не могу этого ни подтвердить, ни опровергнуть. Она является членом нашего Союза, входит в Совет союза. И если бы Светлана или сама выдвинула свою кандидатуру, или кто-то ее выдвинул, я лично не был бы против. Наоборот! Союзу писателей это было бы только на пользу. Но у меня есть большие сомнения, что она примет такое предложение.

Кстати, мне тоже не раз предлагали снова возглавить Союз. Но я и тогда, и сейчас поблагодарил за доверие и… отказался.

Конечно, накануне съезда людям хотелось бы какой-то интриги, и она, наверное, может возникнуть...»

Съезд Союза белорусских писателей пройдет во Дворце искусств. Как известно, своего собственного помещения у союза нет. Дом литераторов на улице Фрунзе сегодня занимает провластный писательский союз, которым руководит Николай Чергинец.

Некоторые известные писатели, которые входят в СПБ, признаются, что довольно критически оценивают деятельность Союза писателей: мол, вся деятельность свелась к изданию нескольких изданий, своего помещения нет, собраться негде и т.д. Другой вопрос, готовы ли писатели открыто и честно в своих выступлениях на съезде озвучить все эти проблемы, о которых сегодня каждый из них шепотом говорит в кулуарах.