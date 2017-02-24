Мэру Кишинева присвоили звание «грязнули года» 24.02.2017, 18:42

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Символический приз - наполненный грязью кубок - градоначальнику вручили на заседании муниципального совета местные депутаты.

Мэр Кишинева Дорин Киртоакэ был удостоен звания «грязнули года», передает ТАСС.

Символический приз - наполненный грязью кубок - градоначальнику вручили на заседании муниципального совета местные депутаты, отметив таким образом его «заслуги» в превращении Кишинева в один из самых грязных и необустроенных городов Молдовы.

«За последние годы Кишинев сильно изменился в худшую сторону, в этом заслуга его мэра», - отметил наградивший мэра «призом» депутат Виталий Мукан. В свою очередь, Киртоакэ принял кубок без особого энтузиазма и заявил, что не несет вины за беспорядок в городе. Видеозапись вручения была опубликована на YouTube.

Как пишет издание «Блокнот Молдова», на днях за присвоение мэру Кишинева звания «грязнули года» выступили горожане, которые отметили, что после таяния снега Кишинев превратился в одно сплошное болото.

В частности, с критикой грязных улиц выступила телеведущая Лорена Богза, которая в период предвыборной кампании симпатизировала Киртоакэ.

«Более часа езжу по городу. Неописуемая грязь, микроавтобусы, которые останавливаются там, где им вздумается, все серое, света в конце тоннеля не видно. Ощущение, что у нас война. Хочу увидеть хотя бы одного полицейского, который посмеет меня оштрафовать за то, что на машине не видно моих номеров», - написала она на своей странице в Facebook.

За градоначальника Кишинева заступился председатель Либеральной партии и его дядя Михай Гимпу, сообщает Point. «Эта грязь, которую принесли генеральному примару, у нас с 28 июня 1940 года, если даже не с 1812 года», - сказал он, отметив, что если бы Молдова была в составе Румынии, то в стране были бы нормальные дороги и не было бы грязи.

ТАСС отмечает, что Киртоакэ неоднократно освистывали во время его публичных выступлений, в ходе которых он пытался представить отчет о девятилетнем руководстве столицей. Со своей стороны, он жаловался на городские проблемы, отсутствие денег в бюджете и генерального плана развития столицы, который мэрия не может разработать уже 25 лет. По его словам, из-за этого город хаотично застраивается, а в возглавляемой им столичной администрации процветает коррупция.