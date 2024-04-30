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Один лишь Лукашенко сидит в будке у дома «Россия»

  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 30.04.2024, 14:31
  • 2,716
Один лишь Лукашенко сидит в будке у дома «Россия»

Остальные разбежались.

Сербия шагает в Европу. В некотором смысле, Сербия – «лакмусовая бумажка» для оценки курса властей России.

На фоне их антиевропейской риторики интересно смотрится свежее заявление президента Сербии Вучича: «Я исключительно уважаю БРИКС, но Сербия находится на европейском пути, и Сербия на нем останется».

Дело не в новых практических шагах страны и продвижении в ЕС (Сербия имеет статус кандидата с 2012 года), а в подтверждённом направлении движения.

Если курс властей России за путинскую четверть века так успешен, то отчего же Сербия не стремится воспользоваться выгодами членства в ЕАЭС и ОДКБ? Почему её руководство подтверждает европейский вектор?

Ответ один. Европейская модель привлекательна, как и членство в Евросоюзе, а то, что создано в России и вокруг России, нет. Не является это для Сербии альтернативой Европе.

Не было построено за четверть века ничего, что могло бы привлечь хоть кого-то. Один лишь Лукашенко сидит в будке у дома «Россия» на цепи, грызёт кость, требуя иногда добавки.

Телеграм-канал «СерпомПо»

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