На аукцион выставили самое быстрое авто 90-х в новом состоянии 30.04.2024, 15:04

Всего выпустили только 64 автомобиля.

В Нью-Йорке на аукцион RM Sotheby's выставили суперкар McLaren F1 1995 года. За знаменитую модель планируют получить более 20 миллионов долларов. О ней рассказали на сайте аукционного дома.

McLaren F1 — культовая модель и самое быстрое авто 90-х. Всего выпустили только 64 таких купе в стандартной версии и сейчас их стоимость превышает 15 миллионов долларов.

Конкретно этот суперкар McLaren F1 еще дороже, ведь его пробег составляет всего 410 км. Это настоящая капсула времени в идеальном состоянии. В 2021 году его уже продали на аукционе и тогда за него заплатили 20 465 000 долларов. Сейчас цена McLaren F1 должна быть еще выше.

Напомним, что McLaren F1 — трехместное купе с карбоновым кузовом. В авто водитель сидит по центру, а пассажиры — по бокам. Масса суперкара составляет всего 1140 кг и у него нет ни ABS, ни ESP.

Специально для McLaren F1 в BMW разработали 6,1-литровый 627-сильный V12. С 6-ступенчатой механической КПП автомобиль способен разогнаться до 100 км/ч за 3,3 с и развить 386 км/ч. До появления в 2005 году Bugatti Veyron и Koenigsegg CCR это было самое быстрое авто в мире.