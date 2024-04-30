Белорусам запрещают ходить в лес 30.04.2024, 14:48

Минлесхоз ввел ограничения.

Минлесхоз Беларуси ввел ограничения на посещение лесов во многих районах страны из-за пожарной опасности. Тем не менее, есть районы, где посещение лесов разрешено. На данный момент ходить в лес можно в нескольких районах:

— в Браславском, Шарковщинском, Докшицком и Толочицком районах Витебской области,

— в Логойском Минской области.

Решение о введении ограничений и запретов на посещение лесов принимают местные власти с учетом погодных условий, чтобы предотвратить возможные пожары. При III классе пожарной опасности на территории лесного фонда запрещено организовывать массовые мероприятия, разводить костры и использовать открытый огонь.

Нарушителям ограничений грозит штраф до 480 белорусских рублей, а за уничтожение или повреждение леса или торфяника штраф может достигать 1200 рублей.