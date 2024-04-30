закрыть
30 апреля 2024, вторник, 15:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусам запрещают ходить в лес

  • 30.04.2024, 14:48
Белорусам запрещают ходить в лес

Минлесхоз ввел ограничения.

Минлесхоз Беларуси ввел ограничения на посещение лесов во многих районах страны из-за пожарной опасности. Тем не менее, есть районы, где посещение лесов разрешено. На данный момент ходить в лес можно в нескольких районах:

— в Браславском, Шарковщинском, Докшицком и Толочицком районах Витебской области,

— в Логойском Минской области.

Решение о введении ограничений и запретов на посещение лесов принимают местные власти с учетом погодных условий, чтобы предотвратить возможные пожары. При III классе пожарной опасности на территории лесного фонда запрещено организовывать массовые мероприятия, разводить костры и использовать открытый огонь.

Нарушителям ограничений грозит штраф до 480 белорусских рублей, а за уничтожение или повреждение леса или торфяника штраф может достигать 1200 рублей.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

История любви и сопротивления
История любви и сопротивления Ирина Халип
Велика страна, а укрыться негде
Велика страна, а укрыться негде Владимир Халип
Как Украина ударила по офшорам Лукашенко
Как Украина ударила по офшорам Лукашенко Борислав Береза
Путину скоро придется несладко
Путину скоро придется несладко Альфред Кох