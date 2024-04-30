Украина накрыла ракетами сразу три базы ПВО россиян в Крыму 30.04.2024, 15:00

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Много раненых оккупантов.

ВСУ атаковали войсковые части ПВО в Крыму этой ночью. Есть раненые оккупанты.

В/ч ПВО ЮВО МО РФ атакована ракетами в селе Донское Симферопольского района аннексированного Крыма, выяснила ASTRA. В результате атаки на территории войсковой части возник пожар, его тушили более полутора часов. Ранены военнослужащие МО РФ, точное количество раненых неизвестно.

Также ракетной атаке подверглись военные объекты 31 дивизии ПВО МО РФ в Черноморском и Сакском районах. В Черноморском районе ранения получили 4 военнослужащих МО РФ.

Cегодня ночью, 30 апреля, баллистические ракеты также (предположительно, MGM-140 ATACMS) вновь атаковали военный аэродром «Джанкой» — место дислокации вертолетного полка 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа. В результате атаки были ранены 5 военнослужащих.