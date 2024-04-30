Мир по-путински Владимир Фесенко

30.04.2024, 14:39

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Владимир Фесенко

Сторонникам переговоров на Западе не стоит обольщаться.

16 апреля в известном американском издании Foreign Affairs появилась статья с красноречивым названием «Переговоры, которые могли закончить войну в Украине». Подзаголовок также был знаковым: «Скрытая история дипломатии, которая оказалась короткой, но дает уроки для будущих переговоров».

26 апреля в известном немецком издании Die Welt появилась статья с не менее показательным названием «Секретный документ, который мог завершить войну».

В обеих статьях речь шла о мирных переговорах между Россией и Украиной весной 2022 года. А «секретный документ», который является главным и сенсационным источником информации для обеих публикаций, — проект мирного договора от 15 апреля 2022 года. И если в статье в Foreign Affairs хотя бы деликатно упоминают, что речь идет о российском проекте мирного договора, то Die Welt называет этот «документ» чуть ли не согласованным договором, который сорвали противники мира, типа Бориса Джонсона.

Обе публикации вызвали немалый резонанс, а статья в Die Welt, в том числе, и в Украине.

Вряд ли появление обеих статей на одну и ту же тему, с одним и тем же «секретным документом» в качестве главного источника информации, является совпадением. Что касается «секретного документа», то это российский проект мирного договора, который Путин показывал на телекамеры летом прошлого года во время встречи с африканскими лидерами. Уже тогда дотошные журналисты обнаружили по кадрам видеосъемки, что «документ», который Путин демонстрировал как якобы парафированный договор, имеет пометку «проект» и дату 15 апреля. То, что это российский проект мирного договора, понятно из содержания публикаций, и прямо признается в статье в Foreign Affairs. Однако в статье в Die Welt его называют почти согласованным договором. Какое же согласование, если в обеих публикациях признается, что украинская сторона отвергла целый ряд пунктов этого «договора».

Поскольку это российский проект договора, то передать его авторам публикаций в Foreign Affairs и Die Welt могла только российская сторона. В этой связи возникает логичный вопрос: а с какой целью это было сделано? И почему именно сейчас?

Цель этой «утечки» «секретного документа» становится понятной из тональности и содержания упомянутых статей. Два главных смысла этих публикаций:

1. Войну можно было закончить еще два года назад, если бы был подписан «почти согласованный» мирный договор;

2. Переговоры 2022 года и готовившийся мирный договор — это полезный урок, хороший пример для будущих мирных переговоров.

А главный скрытый смысл обеих публикаций — приемлемость мира на российских условиях. А это означает отказ Украины от членства в НАТО, и, самое главное, такие ограничения на численность и вооружения украинской армии, которые не позволят нашей стране защитить себя в случае нового российского нападения. Но авторов статей в Foreign Affairs и Die Welt это не волнует. Они верят в договороспособность Путина, и намекают (особенно в статье Die Welt) на договоронеспособность украинской стороны. При этом вообще не вспоминается тот факт, что Россия после договорных игр весны 2022 года аннексировала все территории, которые она оккупировала в 2022 году. И все предполагавшиеся договоренности о статусе территорий, захваченных Россией, утратили всякий смысл. Напомню, что тогда украинская сторона настаивала на выводе российских войск на рубежи до 24 февраля 2022 года, и переговорах о статусе Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Но, похоже, авторов статей в Foreign Affairs и Die Welt украинская позиция абсолютно не волнует. И на негативные уроки переговоров 2022 года они просто закрывают глаза.

Если обобщить все эти обстоятельства, то становится понятным, что «утечка» «секретного документа», осуществленная через публикации в Foreign Affairs и Die Welt это информационно-психологическая спецоперация (ИПСО) Кремля, направленная на продвижение российских условий завершения войны России против Украины, и, соответственно, на подрыв украинской позиции, «Формулы мира президента Зеленского». И это объясняет, почему упомянутые публикации появились именно сейчас. Формальный повод — вторая годовщина российского проекта мирного договора. По датам это очень заметно. Но авторы обеих публикаций, наверное, постыдились делать на этом акцент, поскольку это показало бы, что они работают в российских интересах. А может быть их использовали «втемную», сыграв на их желании опубликовать сенсационный материал. На самом деле, главный интерес Кремля не в том, чтобы напомнить о своем проекте мирного договора, а в том, чтобы подорвать Глобальный саммит мира в Швейцарии, который будет посвящен обсуждению Формулы мира президента Зеленского. Кремль стремится навязать свою логику завершения войны в Украине, и свои условия мира.

В перспективе мирные переговоры вполне возможны. Но не на российских условиях. Мир по-путински — это прелюдия к новой войне. Мы уже в этом убедились на собственном горьком опыте. И сторонникам мирных переговоров на Западе не стоит обольщаться по поводу миролюбивой риторики, которая периодически звучит из Кремля. Про мир Путин начинает говорить тогда, когда ему не удается добиться своих целей военным путем. Но при этом Путин пытается добиваться мира на своих условиях и с помощью военного шантажа.

Для того, чтобы добиться реального мира и равноправных мирных переговоров путинскую «стратегию мира» надо обратить против него самого. Путина надо принуждать к миру силовым, военным путем. Кремлевский правитель понимает только язык силы. И прежде, чем начинать мирные переговоры, российскую армию надо остановить. И Кремль должен убедиться, что он не сможет победить Украину ни сейчас, ни в будущем. А для этого обороноспособность Украины и поддержка Украины со стороны наших международных партнеров должны быть максимальными, и сейчас, и в послевоенный период. Только это обеспечит возможность реальных мирных переговоров, а в послевоенный период будет сдерживать Россию от новой войны против Украины.

Владимир Фесенко, «Фейсбук»