Военный аналитик: Если и есть оружие-чудо, то сейчас это ATACMS 1 30.04.2024, 14:22

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Помощи США Украине хватит до весны 2025-го года.

Новый пакет американского оружия поможет Украине остановить наступление России. Также не исключено, что и Украина пойдет в новое наступление, когда Вооруженные силы будут готовы к этому.

О влиянии американской помощи на фронт и колебаниях немецкого канцлера Шольца в отношении Украины – «Апострофу» рассказал американский военный аналитик и бывший советник командующего армией США в Европе Марк Войджер.

– Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на днях говорил о том, что на фронте ситуация обострилась. Насколько быстро, по вашим оценкам, удастся стабилизировать ее? И если мы говорим о помощи, когда она действительно будет ощутима?

– Помощь уже идет. Ее готовили даже до принятия законопроекта на 61 млрд долларов. Самолеты с помощью загружались гораздо раньше и военные были подготовлены к поставкам. Потому никаких задержек в этом смысле не будет. До конца недели у Украины будет еще больше оружия, в том числе артиллерийские снаряды, ракеты для HIMARS, а также ракеты для ПВО.

Эти поставки оружия помогут Украине стабилизировать фронт. Хотя сейчас тяжелый период и россияне пытаются в это окно возможностей как можно дальше продвинуться и совершить прорывы, чтобы показать Путину какую-то маленькую победу. Но это скоро закончится, как только новое оружие поступит на фронт.

Уже в середине лета можно ожидать первые F-16. И эти самолеты будут участвовать на поле боя.

– Reuters пишет, что американской помощи надолго не хватит. Но если конфисковать российские средства за границей и направить в поддержку Украины, то их хватит до 2028 года. Мы знаем, что США вместе с 61-миллиардным активом проголосовали за то, чтобы замороженные российские активы передавались в Украину, но это касается только американских активов. А вот в Европе не спешат с таким решением, а относятся к этому с осторожностью. Можно ли в конечном счете рассчитывать на то, чтобы все замороженные активы рф попали в Украину именно как помощь в войне с Pоссией?

- Об этом уже давно говорят специалисты и чиновники. Это примерно 100 миллиардов долларов в год и около 300 миллиардов, начиная с 2025 и до 2028 года. Такова оценка по состоянию на данный момент.

А что касается американских средств, то их хватит как минимум до конца года, и даже до следующей весны.

Поэтому нужно и дальше давить, чтобы эти 300 миллиардов забрать у РФ и передать вам. Со стороны Америки здесь никаких препятствий. Действительно, есть такие настроения, чтобы передать вам эти средства. В Конгрессе понимают, что гораздо лучше взять российские средства, чем постоянно убеждать американских налогоплательщиков помогать Украине. Особенно если Трамп вернется.

Но Европа слишком осторожна. Тот же Шольц по-прежнему колеблется с ракетами Taurus. То же с этими средствами. Это либо персональная позиция Шольца, либо реакция немецкого бизнеса. Мол, давайте сейчас не будем злить Россию на 100 процентов, может, в будущем там изменится режим и мы снова будем сотрудничать. Поэтому мы сейчас и имеем эту проблему. Но я уверен, что сами россияне помогут немцам принять правильное решение. Это будут очередные зверства россиян и очередные обстрелы. И будет настолько огромное давление международных партнеров на Германию, что им придется предоставить эти средства вам.

- Накануне ночью ВСУ нанесли мощные удары по Крыму. Были атакованы Джанкой, Симферополь и Гвардейское. Насколько вероятно, что были использованы ракеты ATACMS дальнего действия на 300 км и может ли это оружие стать в определенной степени геймченджером в этой фазе войны, как в свое время стали HIMARS?

– Если и есть оружие-чудо, то сейчас это ATACMS. У меня нет точной информации, били ли этой ночью ATACMS, но мы уже не первый день видим эти удары по Крыму.

Цель таких ударов – изолировать Крым, сделать так, чтобы Pоссия не могла его защищать, а потом деоккупировать. Да, сейчас россияне пытаются строить железную дорогу через юг Украины, поэтому пока нельзя говорить об изоляции на 100 процентов. Но это очень важный шаг. Например, ATACMS с кассетными боеприпасами хорошо уничтожают технику врага. Даже если военнослужащие прячутся по окопам и блиндажам, то техника остается под огнем.

Вообще новое американское оружие поможет Украине остановить российское контрнаступление. И даже можно говорить о новом контрнаступлении со стороны Украины, когда вооруженные силы будут готовы к этому.