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Латвию на «Евровидении-2017» может представить копия украинской группы

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  • 24.02.2017, 20:16

Группе уже удалось стать победителем одного из полуфиналов.

Латвийский коллектив Triana Park может представить Латвию на конкурсе «Евровидение-2017», который пройдет в Киеве.

Об этом сообщают «Українські Новини».

Группе уже удалось стать победителем одного из полуфиналов. Стоит отметить, что исполнение и стиль группы очень напоминают представителей украинского музыки, коллектив The Hardkiss.

Солистка латвийской группы во время выступления была очень похожа на Юлию Санину. Ее образ напомнил образы солистки The Hardkiss 2014 года. Кроме того, вокал исполнительниц также между собой очень схож.


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