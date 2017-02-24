Профсоюз РЭП собрал более 45 тысяч подписей за отмену декрета о «тунеядцах» 10 24.02.2017, 20:27

Фото: svaboda.org

На все обращения независимого профсоюза от чиновников приходят письма-отписки.

Люди по-прежнему приходят в региональные пункты, где можно в письменном виде выразить свой протест. Об этом «Радыё Свабода» рассказал сегодня руководитель Белорусского профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадий Федынич.

«Формально мы закончили передачу подписей в администрацию правителя. Но мы имеем более полутора тысяч голосов, которые еще не пошли наверх. 28 февраля мы собираемся нашим активом и будем решать, что делать дальше, в том числе и с подписями. Думаю, до этого дня их будет еще больше».

Федынич сообщил, что в адрес РЭП пришел ответ из администрации Лукашенко на требования отменить декрет № 3. По его словам, это фактически калька тех писем, которые получили «депутат» «палаты представителей» Анна Конопацкая и председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук.

«Смысл такой - отменять сбор нет оснований, а что он не принес много денег, то и был рассчитан не столько на пополнение бюджета, сколько на «сокращение теневой экономики»,«вовлечения населения в разрешенные законодательством виды деятельности» и «возвращение к созидательной жизни лиц, ведущих асоциальный образ жизни».

А вот а «палата представителей» прислала нам письмо аж на три с половиной страницы за подписью председателя «парламентской комиссии» по труду и социальным вопросам Тамары Красовской. К сожалению, суть та же - отменять декрет нет оснований».