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Ученые выяснили, к чему приводит стремление к совершенству

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  • 26.02.2017, 9:35
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Специалисты убеждены: надолюбить жизнь такой, какой она есть.

Психологи утверждают, что стремление к совершенству опасно для человека. Это удалось выяснить медикам во время проведения одного из экспериментов, сообщает gogetnews.info.

Чтобы установить, как влияет стремление к совершенствованию на людей, врачи отмечали состояние психики наблюдаемых пациентов. Каждый из них проходил определенные испытания, которые якобы вели к совершенству.

В результате опыта выяснилось, что стремление к совершенству, как правило, ведет к обратному эффекту и вместо того, чтобы развиваться, человек начинает стремительно деградировать в психологическом плане.

Человек, который стремится стать лучше, чаще общается с людьми неискренне для того, чтобы добиться поставленной цели. Таким образом общение и отношения с людьми вокруг значительно ухудшаются из-за стремления стать лучше.

Так как каждый человек чувствует, когда его обманывают, люди, стремящиеся к лучшему, могут потерять близких и друзей из-за постоянной лжи.

Ученые убеждены, что каждому из нас стоит любить жизнь такой, какой она есть, меньше лгать и оставаться собою.

Несколько раз пытался написать что-то обстоятельное про Немцова - не получается. И драматизм тона противоречит объекту описания, и все слова кажутся какими-то силиконовыми рядом с его веселой человеческой неподдельностью.


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