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Почему колхоз №1 рекламирует немецкие тракторы?

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  • 26.02.2017, 11:17
Фото: gazetaby.com

«Образцовое» хозяйство на родине Лукашенко задает одну загадку за другой.

«Салiдарнасць», узнав о зарплате агронома-садовода в «Александрийском», решила копнуть немного глубже. Но слишком глубоко копать не пришлось — любопытное открытие ждало на стартовой странице сайта предприятия.

Что мы видим на стартовой странице сайта ОАО «Александрийское»? Трактор МТЗ в поле? Комбайн «Лида», отсыпающий зерно в кузов МАЗа? Или может кормоуборочный комбайн «Палессе»? Как бы ни так.

Первое, что попадает нам на глаза — тройка немецких комбайнов Claas Lexion. Комбайн этого же концерна встречает нас в разделе «Автопарк», а шапку раздела украшает изображение немецкого трактора Fendt. Следом идут два грузовика MAN.

Фото: gazetaby.com

Всего, как утверждается на сайте предприятия, в автопарке имеется четыре зерноуборочных комбайна Claas Lexion и по два кормоуборочных комбайна Claas Jaguar и BigX немецкого концерна Krone. Количество тракторов немецкого производства не указано, но Fendt 936, принадлежащий «Александрийскому», достаточно часто фигурирует в новостях шкловской районки в рубрике «Доска почета». Цена данной модели может достигать 120 тысяч евро.

Фото: gazetaby.com

Кто-то скажет, мол, что здесь такого? Ведь многие ведущие хозяйства страны закупают технику мировых производителей. Да и белорусской техники в шкловском колхозе намного больше.

Однако в этой истории есть несколько «но».

«Александрийское» входит в крупнейший агрохолдинг Беларуси — ОАО «Агрокомбинат «Мачулищи», состоящий из 14 предприятий. Он был создан в 2004-м и до 2009-го находился под патронажем Нацбанка. Полностью от поддержки закрепленных за ним сельхозпредприятий банк отказался в 2011-м, а в 2013-м холдинг вошел в состав Управления делами Лукашенко.

По данным Нацбанка, в 2004-2009 гг. сельхозпредприятиям холдинга было выдано кредитов на 3,2 трлн белорусских рублей.

«Александрийскому» правительство оказывает помощь по сей день, возмещая часть процентов за пользование банковскими кредитами. И это при том, что в последние годы предприятие закрепилось на первых местах рейтинга самых успешных сельхозорганизаций.

И самое главное — статус «Александрийского». Благодаря усилиям руководителей страны и государственных СМИ, это предприятие стало визитной карточкой белорусского сельского хозяйства.

Фото: gazetaby.com

— «Александрийское» является сельхозпредприятием, на котором отрабатываются самые современные технологии в сельхозпроизводстве для Беларуси. То есть аграрием не нужно теперь ехать за опытом в Европу — все освоено здесь, — говорил в 2012-м министр сельского хозяйства Михаил Русый.

А вот фрагмент сюжета телеканала ОНТ «Поле президента» (2011), в котором Александрию называют частью туристического маршрута:

— Какой бы ни был плотный график работы — Лукашенко всегда находит время приехать в Александрию, пообщаться с земляками, посмотреть, как развивается хозяйство. Местные жители рассказывают — раздается стук в дверь, открываешь на пороге — Александр Лукашенко зашел справиться о делах, здоровье. Здесь это — обычное дело.

Резонный вопрос: почему колхоз №1, ставший фактически витриной нашего АПК, закупает импортную технику? И не только закупает, но и всячески ее рекламирует — начиная с сайта и заканчивая новостными сюжетами. И делает это с позволения властей, пользуясь государсвенной помощью за счет бюджета.

Ведь было бы логично, если бы по «полю Лукашенко» ездили исключительно белорусские комбайны и трактора. Тем более сам правитель в последние годы обязывает чиновников, в том числе и дипломатов, продавать едва ли не поштучно продукцию МТЗ и других флагманов машиностроения. И который сам не один раз облетел страны дальней дуги в попытке разгрузить склады.


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