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Максим Мирный вышел в финал теннисного турнира в Делрей-Бич

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  • 26.02.2017, 11:24

В решающем матче за приз в $600 тысяч Мирный и Хьюи встретятся с тандемом США-ЮАР.

Белорус Максим Мирный и филиппинец Трет Хьюи пробились в финал парного разряда на теннисном турнире в американском Делрей-Бич (призовой фонд - $600 тыс.), сообщает корреспондент БелТА.

Свою третью победу на этих соревнованиях Мирный и Хьюи одержали в полуфинале, взяв верх над индийско-китайским тандемом Леандер Паес / Ен-Ксюн Лю — 6:2, 6:1.

В первой встрече белорусско-филиппинский тандем, посеянный под третьим номером, выиграл у Роберта Линдстедта (Швеция) и Майкла Венуса (Новая Зеландия) - 7:5, 6:3, а затем переиграл еще один интернациональный дуэт Томми Хаас (Германия) / Вашек Поспишил (Канада) - 7:6 (7:5), 6:2.

В решающем матче Максим Мирный и Трет Хьюи встретятся с Радживом Рамом (США) и Раавеном Клаасеном (ЮАР), которые были посеяны под вторым номером. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (140-й номер мирового рейтинга) не сумела выйти в основную сетку на турнире в малайзийском Куала-Лумпуре (призовой фонд $226 тыс.), уступив в поединке первого раунда квалификации японке Мию Като (205) - 5:7, 6:2, 6:7.


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