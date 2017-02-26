Жители Барановичей выставили властям 12 требований

Жители Барановичей выставили властям 12 требований8
- 26.02.2017, 21:01
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Горожане приняли резолюцию, которую направят властям страны.
Главные требования жителей города как экономического характера (среди них создание рабочих мест, привлечение инвестиций), так и политические. В списке требований не только отмена декрета № 3, отмена контрактной системы, снижение пенсионного возраста, отмена дорожного сбора, но и переход к парламентской форме управления государством, передает «Радыё Свабода».
Один из организаторов акции Николай Черноус говорит, что жители Барановичей уже готовы защищать свои права:
«И вместе с этими людьми мы разработали резолюцию, с которой обратимся к властям. Этот документ содержит как экономические, так и политические аспекты. Сегодня политика и экономика взаимосвязаны. Поскольку у нас развалена экономика, то это свидетельство того, что развалена и политика. Сейчас люди начинают понимать, кто привел к развалу в экономике. Это же не народ виноват, а политика, руководство страны».
Организаторы акции не ожидали, что в Барановичах на митинг выйдет столько людей. Площадь Ленина была почти полностью заполнена горожанами. Поддержать жителей города приехали жители Ганцевичей, Березы, Ивацевич.
Один из протестующих считает, что людей на протест должно выходить гораздо больше:
«В Барановичах всего налоговики направили уже 11 тысяч так называемых «писем счастья». По крайней мере я слышал именно такую цифру. Именно столько людей в нашем городе подпадают под этот декрет № 3. Но что мы сейчас видим на площади - несколько сотен человек. А где же остальные люди? Из-за этого равнодушие может образоваться опасная ситуация. Ведь если не остановить сейчас этот закон, то в следующем году размер налога могут увеличить вдвое. И это будет очередной этап издевательств над народом».
Право выступить перед собравшимися имел каждый участник акции. Чаще всего люди говорили о кризисе в экономике и проблемы с правами человека в Беларуси. «Это сегодня главные проблемы, которые срочно нужно решать», - считает жительница Березы, которая приехала в Барановичи на митинг:
«Наши власти просто врут ежедневно всем, с кем имеют контакты. Но люди сейчас уже больше не хотят терпеть. У нас нет работы, нет прав, нет будущего. Мы как отщепенцы в своей же стране. И если нас никто не слышит, то должны выходить на улицы городов и требовать, чтобы нас не только услышали, бороться за свои права».
Акция длилась около часа, прошла без задержаний. Организаторы призвали жителей Барановичей собираться на будущие марши рассерженных белорусов в Минске.