Жители Барановичей выставили властям 12 требований 8 26.02.2017, 21:01

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Фото: svaboda.org

Горожане приняли резолюцию, которую направят властям страны.

Главные требования жителей города как экономического характера (среди них создание рабочих мест, привлечение инвестиций), так и политические. В списке требований не только отмена декрета № 3, отмена контрактной системы, снижение пенсионного возраста, отмена дорожного сбора, но и переход к парламентской форме управления государством, передает «Радыё Свабода».

Один из организаторов акции Николай Черноус говорит, что жители Барановичей уже готовы защищать свои права:

«И вместе с этими людьми мы разработали резолюцию, с которой обратимся к властям. Этот документ содержит как экономические, так и политические аспекты. Сегодня политика и экономика взаимосвязаны. Поскольку у нас развалена экономика, то это свидетельство того, что развалена и политика. Сейчас люди начинают понимать, кто привел к развалу в экономике. Это же не народ виноват, а политика, руководство страны».

Организаторы акции не ожидали, что в Барановичах на митинг выйдет столько людей. Площадь Ленина была почти полностью заполнена горожанами. Поддержать жителей города приехали жители Ганцевичей, Березы, Ивацевич.

Фото: svaboda.org

Один из протестующих считает, что людей на протест должно выходить гораздо больше:

«В Барановичах всего налоговики направили уже 11 тысяч так называемых «писем счастья». По крайней мере я слышал именно такую цифру. Именно столько людей в нашем городе подпадают под этот декрет № 3. Но что мы сейчас видим на площади - несколько сотен человек. А где же остальные люди? Из-за этого равнодушие может образоваться опасная ситуация. Ведь если не остановить сейчас этот закон, то в следующем году размер налога могут увеличить вдвое. И это будет очередной этап издевательств над народом».

Право выступить перед собравшимися имел каждый участник акции. Чаще всего люди говорили о кризисе в экономике и проблемы с правами человека в Беларуси. «Это сегодня главные проблемы, которые срочно нужно решать», - считает жительница Березы, которая приехала в Барановичи на митинг:

Фото: svaboda.org

«Наши власти просто врут ежедневно всем, с кем имеют контакты. Но люди сейчас уже больше не хотят терпеть. У нас нет работы, нет прав, нет будущего. Мы как отщепенцы в своей же стране. И если нас никто не слышит, то должны выходить на улицы городов и требовать, чтобы нас не только услышали, бороться за свои права».

Акция длилась около часа, прошла без задержаний. Организаторы призвали жителей Барановичей собираться на будущие марши рассерженных белорусов в Минске.