Пять фактов о витебской Жанне д’Арк 20 27.02.2017, 10:20

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Фото: svaboda.org

Почему Светлана Ботвич стала открытием Марша рассерженных белорусов в Витебске.

Светлана Ботвич стала открытием витебской акции протеста, настоящей «звездой», абсолютно неизвестной в оппозиционной среде, не говоря уже о рядовых витебчанах, незнакомых между собой, которых объединила обида.

Издание «Витебский курьер» собрало пять фактов о героине Марша рассерженных белорусов 26 февраля в Витебске.

Светлана Ботвич

Фото: Ольга Витебская

1. Светлане 38 лет, и она вполне могла сказать, что декрет №3 к ней не относится, так как она работает уборщицей в детском саду, но:

«Мы не будем платить налог на «тунеядство»! Его не надо платить, так как он несправедлив. Если все не заплатят, то нам никто ничего не сделает!», – говорила Светлана Ботвич, и люди поддержали ее аплодисментами.

Фото: Ольга Витебская

2. В 16 лет Светлана осталась без родителей и выживала как могла. У нее самая обычная семья, есть муж и дочь. И что об акции она узнала из социальных сетей:

«За свои 38 лет я впервые на акции протеста. И выступать перед людьми я абсолютно не собиралась! Но тут эмоции взяли верх. Ведь я не выношу, когда людей обижают, когда ими пренебрегают. У меня все идет от сердца: когда вижу неладное, у меня начинается тахикардия! И слова сами рвутся наружу».

Фото: Ольга Витебская

3. В Витебске активистка живет с 2008 года, а родилась в Бешенковичском районе в деревне Будилово. там женщина росла и работала, и корову доила, и коз держала:

«Все по хозяйству умею, в том числе и косить – не хуже Лукашенко!».

Фото: Ольга Витебская

4. Светлана понимает, что сказала во время Марша рассерженных белорусов очень много резких слов о нынешнем состоянии страны. Но говорит, что не жалеет: высказала все, что было на сердце, и ей стало легче.

Фото: Ольга Витебская

5. Едва ли не все присутствующие журналисты вместе захотели взять интервью у смелой женщины. Кто-то даже назвал ее «витебской Жанной д’Арк». И Светлана оглянулась на это имя:

«Меня часто так называют. За мой характер. Ведь я молчать не стану!»