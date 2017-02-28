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Милош Остоич стал игроком БАТЭ

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  • 28.02.2017, 10:10
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Фото с сайта pressball.by

Сербский защитник подписал контракт с белорусским клубом.

Об этом сообщает пресс-служба БАТЭ.

Милош Остоич родился 3 августа 1991 года в Белграде. Воспитанник футбольной школы местного "Партизана". Первый тренер — Милан Вукелич. Рост — 185, вес — 77.

Прошел все ступени в академии сербского гранда. В 2009-м Остоич был отправлен набираться опыта в фарм-клуб "Партизана" — "Телеоптик", базирующийся в районе Земун на северо-западе Белграда.

В начале 2012-го возвратился в "Партизан" и вскоре завоевал первый чемпионский титул, затем еще два. Отыграл шесть поединков в групповом раунде Лиги Европы-2012/13, где соперниками белградцев являлись итальянский "Интер", российский "Рубин" из Казани и азербайджанский "Нефтчи".


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