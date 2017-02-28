В Светлогорске молодые люди стреляли из пневматики по подросткам 2 28.02.2017, 21:13

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Молодые люди были пьяны и решили выяснить отношения с несовершеннолетними, которые катались с горки на детской площадке.

В Светлогорске в микрорайоне Березина 22-летние местные жители устроили стрельбу по катающимся с горки подросткам, передает tut.by.

Инцидент произошел еще 12 февраля. Молодые люди были пьяны и решили выяснить отношения с несовершеннолетними, которые катались с горки на детской площадке. Перебранка закончилась стрельбой по разбегающимся испуганным подросткам.

Прибывший на место вызова патруль задержал стрелков, у одного из них при личном досмотре был обнаружен пневматический пистолет марки Borner. В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».