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Стена Трампа на границе с Беларусью

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  • Антон Орехъ, «Эхо Москвы»
  • 3.02.2017, 8:59
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Антон Орехъ

К сожалению, границы с Мексикой у России нет.

Я считаю, что нам сейчас нужно действовать зеркальными методами. Главный вопрос современности для России – это подружиться с Трампом. Мы столько для этого сделали, мы так этого хотели, мы так радовались его победе, что сейчас ни в коем случае нельзя сделать что-то, что могло бы нарождающуюся идиллию разрушить.

Именно поэтому – делай, как Трамп. А Трамп твердо намерен выстроить могучую стену на границе с Мексикой. Он первый президент в истории, который делает то, что обещает – буквально и по пунктам. Стало быть, и нам нужно строить стену на границе. Правда, границы с Мексикой у России, к сожалению, нет. Но есть Беларусь! Почему бы не выстроить стену на этом рубеже?

Опять-таки, наш друг Дональд давеча беседовал с президентом Мексики. О чем они там переговаривались – ясно не вполне. Но по отрывочным сведениям, Дональд сказал мексиканцу, что Энрике Пенья недостаточно делает для того, чтобы «плохие парни» не попадали из Мексики в Штаты. И пускай слова эти нынче опровергают, но я уверен, что именно так Трамп и должен был сказать этому Пенье.

И мы тоже должны сказать: мол, Алексан Григорич, ты открыл свои границы для всех подряд и к тебе со всего света поедут плохие парни, которые через твою дырявую границу поедут потом к нам, а нам здесь плохие парни не нужны. Нам и девчонки плохи не нужны тоже. Так что извини, Алексан Григорич.

В России есть люди, способные построить стену. Эти люди уже строят мост в Крым, эти люди кладут плитку и асфальт по пять раз в год на одном и том же месте, эти люди возводят эстакады и развязки, а потом снова кладут асфальт и плитку.

Построить стену с Белорусью – это заказ государственной важности и всероссийского значения. В конце концов, нам надо закрыть свои рубежи не только от чужих плохих парней, но и от своих. Некоторые сомнительные граждане повадились ускользать от закона как раз через белорусскую границу, а этого допустить нельзя. Да и самим белорусам будет без наших плохих парней также спокойнее жить.

И наконец, заслон требуется поставить не только против нехороших людей, но и против плохой жратвы. Мы столько времени закрывали глаза на то, что в водах белорусских рек и озер завелись креветки, чтобы потом попасть к нам на тайные прилавки, сквозь пальцы смотрели на то, как белорусские сыроделы наладили выпуск итальянских пармезанов, а белорусские животноводы и колбасники поставили на поток выпуск хамонов. Не пора ли покончить и с этими гастрономическими упражнениями?

Так что будем делать как Трамп и строить свою стену, а поскольку протяженность государственной границы у России намного больше протяженности границы США, то открываются замечательные перспективы по стеностроительству и обеспечению безопасности по всему периметру.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»


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