Ольшанские пчеловоды отбили у государства ульи 11 3.02.2017, 20:13

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Претензии чиновников к Ольшанским бортникам начались два года назад.

В Столинском районе, на пасеках пчеловодов из Ольшан, работники лесхоза ночью, с топорами в руках разрушали пасечные домики. После приезда съемочной группы «Белсата» произвол властей прекратился.

«Среди ночи, без какого-либо предупреждения, никто нам не позвонил, не сказал, что здесь будет демонтаж», – рассказывает пасечник Василий Симонович.

Ночью перед выходными демонтировали первые из десятков домиков, где более сорока пчеловодов держат оборудование для ульев, расположенных здесь же – в лесу, вдоль Припяти.

«Утром мы заехали – домики были разбросаны, – говорит пчеловод Михаил Рябец. – Все поломано было».

Без этих домиков заниматься ульями практически невозможно: пасеки находятся в 5 километрах от Ольшан, дороги к ним нет, а добраться можно только по реке.

«Вот вы, допустим, если у вас вынести стол, компьютер, вы не сможете работать. Так и мы не сможем работать без пасечных домиков», – говорит пчеловод Леонид Кириллович.

Для потомственного пчеловода Александра Клочко пасека – не только память о деде, но, как и для большинства, – способ прокормить семью.

«У нас большие семьи, у меня 6 детей: и студенты, и школьники, и в детский сад ходили. Хорошо что хоть пчелы есть», – говорит Клочко.

Претензии чиновников к Ольшанским бортникам начались два года назад. Как замечают пчеловоды – как раз тогда, когда рядом начали строить совместное белорусско-немецкое предприятие «Доминик». Которому, по словам ольшанцев, отдали в аренду и большой кусок реки.

«Нас травят со всех сторон, каждый день суды, приезжают. По 2 млн штрафа давали, по полтора миллиона. Сначала мы платили, после перестали платить», – рассказывает Василий Симонович.

Бортники начали обивать пороги кабинетов чиновников с вопросами, чем и кому мешают небольшие застройки в лесу возле ульев, некоторые из которых основаны дедами нынешних пчеловодов в 50-е годы. Однако признать, что бортники ничего не нарушили, власти смогли только после сюжета на «Белсате».

Пчеловодов принял председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис. Он высказал убеждение, что пасеки должны остаться. Домики же с оборудованием нужно согласовать с представителями лесхоза.

Пчеловоды считают такой финал победой.