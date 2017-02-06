В Литве медсестры зарабатывают до 1000 евро, но хотят получать больше 5 6.02.2017, 13:33

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Многие переезжают работать в Скандинавию.

В литовских больницах не хватает ухаживающего персонала. Одна из причин – эмиграция ради большей зарплаты за рубежом. Об этом рассказала delfi.lt заместитель отдела медсестер Сантаришкской клиники Юрга Шуминене.

В Коллегии будущие санитары учатся 3,5 года на получение степени бакалавра. Можно получить эту профессию и в университете. Однако в любом случае работа ждет та же - уход за больными.

"В последнее время медсестер не хватает, поэтому я всегда приглашают их в нашу больницу, она лучшая в стране. Некоторые медсестры у нас очень квалифицированные. Им доверяют такие функции, которые прежде выполняли только врачи. Сейчас мы ищем медсестер для работы в операционных, реанимации и отделениях интенсивной терапии, в отделениях терапии", - отметила специалист.

По ее словам, многие медсестры уезжают в Скандинавию.

"В Литве зарплаты такие, какие есть. Всегда всем хочется лучше и больше. Чаще всего уезжают в Скандинавские страны, в основном - в Норвегию", - сказала Шуминене.

Как сообщает статистика, в третьем квартале 2016 г. зарплаты медсестер: в Акмянском центре центра первичного присмотра за здоровья – 449 евро, в ПУ Центр присмотра за здоровьем Электренской мэрии – 690 евро, ПУ Юрбаркская больница – 599 евро, ПУ Центр психического здоровья Кельмесского района – 382 евро, ПУ Поликлиника мэрии Паневежского района – 547 евро.

Правда, есть лечебные учреждения, где санитарам платят больше, чем в остальной части Литвы. К примеру, в Алитусе - 1032 евро, в Кайшядорисе – 1034 евро.

Напомним, что в Беларуси центры занятости ищут на работу медсестер, предлагая зарплату в 73 рубля.