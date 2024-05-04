The Telergaph: Трамп разработал детальный план завершения войны в Украине 8 4.05.2024, 18:50

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Фото: АР

В чем заключается его стратегия?

Бывший президент США и действующий претендент на главный пост в Белом доме Дональд Трамп разработал детальный план мирного завершения войны в Украине, но он не будет разглашен до выборов. Об этом сообщает The Telergaph (перевод - «Униан») со ссылкой на источник, близкий к Трампу.

- План есть, но он не собирается обсуждать его с кабельными новостными сетями, потому что тогда вы теряете все рычаги влияния, - сказал источник.

При этом собеседник издания отметил, что Трамп сосредоточится на простом сообщении о том, что он прекратит войну, пытаясь привлечь американских избирателей, которые надеются на мир.

- Он хочет остановить убийство. Это наклейка на бампере: Трамп прекратит убийство, - поделился спикер.

Издание напоминает, что недавно Трамп сказал, что его послание к союзникам по НАТО было таким: «Если вы не собираетесь платить, тогда платите сами».

«Я попытаюсь помочь Украине, но Европа также должна туда попасть и выполнить свою работу», - добавил экс-президент США.