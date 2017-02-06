Местные чинуши окончательно обнаглели 6 6.02.2017, 17:50

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Валентин Стефанович

Правозащитник Валентин Стефанович обратился в Молодечненский районный отдел Следственного комитета.

Правозащитник обратился по факту принудительного труда работников предприятий и учащихся учреждений образования в августе 2016 года.

В своем заявлении Валентин Стефанович просит провести проверку на наличие состава должностного преступления в действиях председателя Молодечненского райисполкома А. Д. Яхновца, который издал распоряжение "Об оказании помощи сельскохозяйственным организациям Молодечненского района в уборке картофеля урожая 2016 года". Согласно ему, руководителям организаций рекомендовалось оказать помощь с 5 по 30 сентября 2016 г. ОАО "Восток-Агро", ОАО "Полочаны" и сельхозпредприятию "Хожовоагра-2009", передает ПЦ Вясна.

А также - в действиях начальника отдела образования, спорта и туризма Молодечненского райисполкома И. Ф. Драпезы, которая на основании распоряжения издала приказ, согласно которому руководителям десяти учреждений образования необходимо было направить в предприятие "Восток-Агро" работников и учеников только 10 классов на уборку картофеля.

Именно в исполнение этого документа были приняты соответствующие приказы директорами средних школ, в том числе директором школы №11 - о направлении учащихся 8-11 классов на уборку картофеля в учебное время. В результате - одна из учениц 8-го класса данной школы, Виктория Попченя, погибла во время работы на поле.

При этом, в суде Молодечненского района в ходе рассмотрения гражданского дела по иску родителей погибшей девочки, директор "Восток-Агро" А. Жигаренко отметил, что не первый раз обращается в Молодечненский райисполком с просьбой об оказании помощи в уборке урожая. По его словам, райисполком определяет "организации-помощниц" и вся работа по уборке урожая ведется без оформления трудовых договоров и без оплаты, как "шефская помощь".

Валентин Стефанович считает, что выданное А.Д. Яхновцом распоряжение явно носило обязательный характер для руководителей предприятий, а приказ И.Ф. Драпезы - для директоров учебных заведений.

"Оценивая все выше указанные факты в совокупности, я прихожу к выводу, что, осознавая явно незаконный характер своих действий, председатель Молодечненского райисполкома, а вслед за ним и начальник отдела образования, спорта и туризма указанного райисполкома, издали распоряжение и приказ, которыми обязали направлять сотрудников различных предприятий и учащихся школ на уборку картофеля в сельхозпредприятиях района в нарушение требований действующего трудового законодательства. Таким образом, А. Д. Яхновец и И.Ф. Драпезо превысили свои служебные полномочия, чем причинили существенный вред законным правам граждан", - пишет в обращении правозащитник.

Он отмечает, что особо тяжкими последствиями в этой ситуации является гибель в результате несчастного случая во время работы по уборке картофеля учащейся 8-го класса В. Попченя, а приказы должностных лиц Молодечненского райисполкома свидетельствуют об организованном принудительном труде жителей этого района в целях экономического развития . В то же время, Международные нормы права запрещают принудительный труд и понимают в качестве такового не только работу под угрозой какого-либо насильственного воздействия, но и любую другую работу, которая носит обязательный характер.

Это не первый раз, когда правозащитник обращает внимание госорганов на нарушения райисполкомами трудового законодательства и международных договоров и привлечение к принудительному труду граждан. Ранее Валентин Стефанович просил прокуратуры разных уровней дать оценку законности распоряжений Вилейского райисполкома "Об оказании помощи сельскохозяйственным организациям района в уборке початков кукурузы" и Глусского райисполкома "Об оказании помощи в заготовке кормов" и привлечь ответственных должностных лиц к ответственности.