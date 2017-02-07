Правила, которые делают скандинавов самыми счастливыми людьми на земле 5 7.02.2017, 17:49

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Какие бы исследования об уровне счастья в разных странах мира ни проводили ученые, Дания, Норвегия и Швеция занимают первые строчки.

Конечно, в этих странах достаточно высокий уровень жизни, но дело не только в этом: есть у скандинавов несколько общих правил, благодаря которым они не перестают радоваться жизни.

Сайт adme.ru решил узнать об этом подробнее, и, кажется, всем действительно стоит кое-чему научиться.

1. Скромность и уважение к другому

В странах Скандинавии существует так называемый закон Янте — негласный свод правил, который не признает права на индивидуализм:

Не думай, что ты особенный.

Не думай, что ты нам ровня.

Не думай, что ты умнее нас.

Не воображай, что ты лучше нас.

Не думай, что ты знаешь больше нас.

Не думай, что ты важнее нас.

Не думай, что ты все умеешь.

Тебе не следует смеяться над нами.

Не думай, что кому-то есть до тебя дело.

Не думай, что ты можешь нас поучать.

И хотя сами скандинавы периодически подшучивают над этим законом, но он действительно помогает создать необычайно дружное и сплоченное общество. Быть скромным, уважать окружающих вокруг людей — это очень по-скандинавски.

Кроме того, этот закон предостерегает людей от заносчивости и хвастовства: здесь не принято чересчур гордиться своими заслугами и уж тем более выпячивать богатство напоказ.

2. Баланс между семьей и работой

Скандинавы хорошо знают, как важно уделять достаточно времени и семье, и работе. Многие офисы и предприятия в Дании закрываются уже в 5 вечера — и никаких переработок, а уж о том, чтобы выйти в выходной день, и речи быть не может. А вот в Норвегии, к примеру, совсем недавно ввели 6-часовой рабочий день: так и эффективность не падает, и сотрудники успевают отдохнуть в кругу семьи.

Вместе с семьей люди часто выбираются на природу, занимаются спортом, путешествуют, и все это несмотря на не самый приветливый северноевропейский климат.

3. Тепло семейного очага

У датчан есть одно потрясающее слово, которое обозначает и уют дома, и тепло от общения с родственниками и друзьями — «хюгге» (hygge). Это такие милые домашние посиделки при свечах и камине с кучей вкусной еды, напитками и разговорами. Хюгге доступно всем и каждому, именно поэтому здесь нет места роскоши и хвастовству. Хюгге — это сплоченность, комфорт, поддержка и внимание близких.

Более того, слово «хюгге» вошло в список самых популярных слов 2016 года по версии Оксфордского словаря. Потрясающее, многогранное слово, которое таит в себе целую философию.

4. Реалистичные ожидания

В своей книге «Счастливы, как датчане» Малин Рюдаль делится рецептом счастья своего народа. Одним из важнейших секретов она считает умение формулировать реалистичные ожидания, что, однако, не означает перестать мечтать и ставить амбициозные цели. Но все-таки представьте, сколько раз вы расстраивались просто потому, что хотели чего-то большего и от себя, и от окружающих? К тому же чем меньше у нас завышенных ожиданий по отношению к друзьям и близким, тем больше шансов приятно удивиться.

Сравнение себя с другими людьми также не лучший путь к счастью. В век безумного наплыва информации из соцсетей нам порой кажется, что мы чего-то не успеваем, что можем жить еще лучше, более качественно — возможно, иногда стоит приостановить эту гонку и уметь радоваться тому, что уже имеем. Скандинавы считают, что продуктивнее сравнение с теми, кто имеет меньше, но в то же время они никогда не будут ставить себя выше других.