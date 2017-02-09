Белый дом: Санкции сохранятся, пока Россия не вернет Крым 9.02.2017, 8:30

Официальная позиция Белого дома по вопросам антироссийских санкций останется неизменной.

США не намерены отменять санкции против России по Крыму, сообщил представитель Белого дома Шон Спайсер. "Мы имеем дело с двумя пакетами санкций. Один из них - по Крыму. И я думаю, что постпред США Хейли очень четко высказалась в ООН, что пока Россия не уйдет из Крыма, эти санкции рассматриваться не будут", - заявил Спайсер, отвечая на вопросы журналистов, во время традиционного брифинга для прессы, сообщает DW.

При этом он отказался комментировать инициативу ряда сенаторов, которая направлена на то, чтобы не дать Дональду Трампу единолично отменить ограничительные меры против Москвы.

Ранее группа из шести сенаторов, включая республиканца от Южной Каролины Линдси Грэма и демократа от штата Мэриленд Бена Кардина, внесла на рассмотрение Конгресса США законопроект, который заблокирует Трампу возможность снять санкции с России. Документ предполагает, что Белый дом должен будет предоставить отчет с полным обоснованием необходимости отмены санкций, после чего Конгресс США в течение 120 дней сможет блокировать инициативу президента.

Новый постпред США при ООН Никки Хейли во время своего первого выступления перед Советом Безопасности 3 февраля заявила, что Вашингтон осуждает "агрессивные действия" России на востоке Украины. "Крым является частью Украины. Наши санкции, введенные в связи с Крымом, останутся в силе, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине", - подчеркнула тогда Хейли.