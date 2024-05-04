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Россиянка обрадовалась, что сын вернулся с войны в Украине без ноги

  • 4.05.2024, 9:54
  • 2,434
Россиянка обрадовалась, что сын вернулся с войны в Украине без ноги

Зато теперь с квартирой.

Российский оккупант Алексей Воронин пошел убивать украинцев из-за долгов и кредитов. Домой захватчик вернулся без конечности, но радуется, что получил миллионы компенсации и купил квартиру.

Историю «трехсотого» оккупанта рассказал российский проект «Важные истории».

В разговоре с журналистами Алексей рассказал, что жил за чертой бедности, пока не подписал контракт и не попал в Украину. Мать оккупанта тоже радуется, что он теперь без конечности, но с квартирой.

«Он сразу мне позвонил и сказал: «Мама, я иду на войну». Не отговаривала, просто ревела. Говорил: «Мама, все равно надо ехать, кредиты же платить надо», - поделилась россиянка.

Оккупант заявил, что пошел на фронт с мыслью «вдруг повезет», но признается, что не пошел бы, если бы имел право выбора.

«Может, и хорошо, что он стал на мину. Остался жив. Все ребята, которые с ним были, все погибли», - добавила мать оккупанта.

Сам Алексей радуется, что получил 4 млн рублей, купил квартиру и сделал ремонт. Оккупант говорит: «Не жалею о том, что уже произошло. Зато у меня теперь есть все, о чем я думал и мечтал».

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