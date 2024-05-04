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Лузер из Кремля

  • Anti-Colorados, Defence-Line
  • 4.05.2024, 9:34
  • 2,646
Лузер из Кремля

С достижением каких-то масштабных целей у Путина никогда не складывалось.

Как уже всем понятно, с достижением каких-то масштабных целей у Путина никогда не складывалось. Конечно, если не считать обогащения его лично и узкого круга его близких друзей, родственников и сослуживцев, то все остальное – перечень провалов большей или меньшей громкости. Желающие могут найти тексты или видео, где Путин-футурист рассказывает о том, как он видит результаты своего правления через 4 или 8 лет, когда шаг каденции был 4 года, чтобы ухватить хотя бы несколько целей, заслуживающих внимание, а в итоге ничего такого не случилось даже близко. Это потому, что топ-менеджер из него как из го*на пуля, кстати, как и из нашей зелени.

И дело даже не в том, что он оказался неспособным организовать какие-то крупные процессы, которые должны были привести к реализации его планов, а в том, что он никогда не был способен сформировать даже горизонт сбычи мечт. Проще говоря, он более или менее представлял, как и сколько он хочет украсть, но все остальное промахнулось даже с целеполаганием. Ни трансконтинентальных хайвеев, ни полетов на Луну и Марс, ни скоростных железных дорог до Пекина, ни даже второй армии мира, на которые он не жалел бюджетных денег, построить так и не удалось. Более того, злые языки говорят о том, что даже с аистами у него не сложилось. Они отказались лететь туда, куда их Путин вел на дельтаплане и даже креститься не научились.

Тем не менее, нельзя сказать, что Путин не смог сделать ничего такого, что до него никто не мог сделать и до сего дня – никто не способен повторить его достижение. Если кто помнит, была такая поговорка о том, что в Саудовской Аравии достаточно сунуть трубу в песок и через нее польется нефть. Эта присказка исполнялась не только для того, чтобы показать, насколько легко там добывать, но и для того, чтобы намекнуть, мол не разбогатеть в таких условиях может лишь особо одаренный руководитель, обладающий редкостным талантом. Никто не мог даже предположить, что такое возможно в принципе, но реальность оказалась куда более суровой.

Дело в том, что Путин захватил в свое прямое подчинение крупнейшую в мире газодобывающую компанию и в отличие от саудитов, ему даже трубу не нужно было втыкать в землю. Все это было сделано задолго до него. Мало того, что месторождения уже были разведаны и многие – обустроены всей необходимой инфраструктурой, так еще был сформирован стабильный рынок сбыта. Это как раз был тот случай, когда можно просто не мешать работе курице, несущей золотые яйца и стричь купоны, посмеиваясь с арабов, которым все же нужно втыкать трубы в песок.

Гигантская прибыль, которую формировала эта компания, даже после нещадного разграбления, все же имела настолько много денег, что обросла различными непрофильными активами, то размеров какой-то мега-империи. А сам Путин даже не стеснялся, рассказывая о том, что через три, максимум пять лет, компания Газпром станет самой дорогой в мире, обогнав номинальных лидеров. А в кулуарах шушукались о том, что такие результаты будут получены исключительно благодаря мудрому руководству самого фюрера. Но вот смотрим сегодняшнюю российскую прессу и там видим такое:

«Российский Газпром в 2023 году получил чистый убыток в 629,1 миллиарда рублей из-за падения доходов от продажи газа… В 2022 году компания получила 1,23 триллиона рублей чистой прибыли».

Убытки следующего года уже перевалят за триллион рублей и получается, что всего за два года, Путину удалось угробить компанию, имевшую 1,23 триллиона прибыли в примерно такую же сумму, но уже со знаком минус. Такого подвига никто до него не совершал и он стал персонажем, для которого определение «лузер» просто некуда клеить. Это не лузер, а просто какой-то яркий талант. И между прочим, это же не одна такая компания, которую он увел в минус. Так что…

Anti-Colorados, Defence-Line

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