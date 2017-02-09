Путинская Россия безоговорочно проигрывает 6 9.02.2017, 9:39

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Еще один мыльный пузырь лопнул.

Россия отстает как по производительности труда, так и по уровню зарплат. Россияне зарабатывают в семь раз меньше, чем американцы, да к тому же еще и непродуктивны. Они работают неэффективно и хуже, чем где-либо, пишет чешское издание parlamentnilisty.cz (перевод – inosmi.ru).

Эту новость опубликовал сайт Forum24.cz со ссылкой на данные, опубликованные ОЭСР. Цифры неумолимы. За час работы вклад россиянина в ВВП страны составляет всего 25,1 доллара, тогда как в Люксембурге эта цифра достигает 95,1 доллара, в США — 68,3, а в Германии — 66,6 доллара. Хуже показатели только в Мексике (20 долларов). При этом в год россияне трудятся 1978 часов, то есть намного больше, чем немцы (1371) и французы (1482).

С 1991 по 2012 год производительность труда в России возросла на треть, а в Китае за то же время — в семь раз. Ситуация в кремлевской империи не улучшается еще с печально известных коммунистических времен. Уже тогда продуктивность труда в Соединенных Штатах была выше в четыре раза.

Причины российских проблем ясны: устаревшие технологии, оборудование и плохая организация труда. Сейчас Россия хвалится успехами в своем сельском хозяйстве, однако нужно отметить один факт. В этой стране средняя урожайность пшеницы составляет какие-то 2,7 тонны с гектара, а в Чешской Республике — около шести тонн с гектара, то есть выше почти в два раза.

И раз заводское оборудование в России, как правило, — старше 20 лет, то и результаты, конечно же, оказываются плачевными. Огромной проблемой этой страны также является невероятная сверхзанятость.

Россияне сообщают всего о 6% безработных, хотя в российском управлении соцобеспечения утверждают, что не имеют информации о роде занятий 30% населения. Но многие работают на ненужных должностях. Так, в Москве на станции метро я заметил дежурную у эскалаторов. Какая-то женщина сидит внизу и смотрит, как люди поднимаются и спускаются. И в случае опасности она должна остановить эскалатор. Стоит добавить, что в Праге, в Париже и других городах ничего подобного нет. Почему? Если что-то случится, то, нажав красную кнопку, эскалатор может остановить кто угодно. И для этого не нужен сотрудник с зарплатой. Оборудование ремонтных подразделений московского метро по сравнению с развитым миром тоже архаично.

Или, к примеру, я обедал в ресторане на Соловецких островах, где было чрезвычайно много официанток. Большинство из них просто сидели, потому что работы не было. Так что лишние рабочие позиции — одна из причин низкой производительности труда в России.

Правда заключается в том, что Россия в эру президента Владимира Путина достигла некоторых успехов, но они стали прежде всего результатом растущих цен на нефть, а не модернизации страны и эффективной экономики.