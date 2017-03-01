«Белтелеком» повысил тарифы: все подробности 34 1.03.2017, 8:19

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Подорожала не только стоимость интернет-трафика, но и многие другие услуги.

С 1 марта подорожали услуги оператора связи «Белтелеком»: выросли регулярные платежи, увеличилась плата за услуги добровольной блокировки и родительского контроля.

Средний размер повышения стоимости составил 9% к уровню тарифов прошлого года. Подорожание затронуло почти все актуальные и архивные предложения интернет-услуг byfly. Не изменилась плата на таких тарифах как «СуперДомосед», «Домосед Ультра» и «Рекорд 100».

Портал tut.by собрал новые цены на интернет в одной таблице. Рядом показаны старые и новые тарифы.

Напомним, в первый день весны подорожали и другие услуги связи. К примеру, звонок на номер мобильного оператора со стационарного телефона для физлица днем теперь стоит 6,1 копейки за минуту (+8,9%), а международный звонок в Россию или Украину — 39,25 копейки (+9%).

Больше платить придется и некоторым пользователям интерактивного телевидения ZALA. К примеру, пакет «Премьера» стоит уже 7,35 рублей в месяц (+8,8%). Поменялись цены и на пакетные решения от «Белтелекома»: за пакет «Ясна 10» теперь нужно платить 24,5 рубля в месяц (+16,6%).

Для абонентов «Атлант Телеком» регулярные платежи с 1 марта выросли в среднем на 11%, а для клиентов мобильного оператора life:) — на 7−16%.