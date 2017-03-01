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1 марта 2017, среда, 12:50
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Беларусь повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

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  • 1.03.2017, 9:34
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Предыдущее повышение произошло ровно месяц назад.

Беларусь с 1 марта 2017 года повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 25 февраля 2017 года № 160.

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет повышена с $89,5 до $91,0 за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин повысится с $49,2 до $50,0 за 1 т, на товарные бензины - с $26,8 до $27,3 за 1 т.

Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $27,3 за 1 т (была $26,8). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 февраля. Тогда они также были повышены.


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