Придумавший акцию Фомочкина паралимпиец построит коттедж в «Дроздах» 16 1.03.2017, 10:11

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Олег Шепель

Фото: Виктор Толочко

Мингорисполком определяет хозяев последних свободных участков в бывшей деревне Веснинке, или так называемом поселке «Дрозды-2».

Напомним, в октябре 2016 года земельный участок в этом районе достался граве Администрации президента Натальи Кочановой. Как стало известно nn.by, раздача элитной земли продолжилась.

Новым жителем «Дроздов-2» станет 49-летний председатель Паралимпийского комитета Беларуси Олег Шепель.

Решение Мингорисполкома №400/1 о выделении 15 соток земли в водоохранной зоне датируется 2 февраля 2017 года.

Напомним, земля под строительство коттеджей в Минске должна распределяться следующим образом: сначала ее должны предложить многодетным семьям из очереди на улучшение жилищных условий. Если желающих нет, участок выставляется на аукцион. Участок Шепеля в свободный доступ не попадал.

Ближайшими соседями председателя Паралимпийского комитета станут вышеупомянутая Наталья Кочанова, а также белорусско-российский космонавт Олег Новицкий.

Дом Шепеля будет находиться прямо за домом Кочановой. Пока еще строительство не начиналось.

Дом Шепеля будет находиться прямо за домом Кочановой. Пока еще строительство не начиналось.

Кто такой Олег Шепель? Он родился в деревне под Быховом в 1969 году. В раннем возрасте потерял мать, а отец определил его в Шкловский дом-интернат для детей с ослабленным зрением. Олег занимался спортом и попал в сборную СССР, в составе которой победил на Паралимпиаде. Всего у Шепеля пять золотых медалей в советской и белорусского сборных. Также в биографии упомянуты победы на чемпионатах мира и Европы по мини-футболу.

После того как Шепель возглавил общество инвалидов по зрению (16 тысяч человек), то вплотную занялся бизнес-структурой БелТИЗ — производство различной техники, электробытовых приборов, гвоздей… Кроме того, общество владеет и сетью отелей.

С 2002 года Шепель возглавляет Паралимпийский комитет. В прошлом году он засветился в скандале, пообещав выйти на церемонию открытия Игр-2016 не только с белорусским, но и российским флагом в знак солидарности с россиянами, дисквалифицированными за применение допинга. Сам Шепель осуществить перфоманс не решился и делегировал намеченную акцию Андрею Фомочкину.

Сам Фомочкин получил квартиру в Подмосковье. А Шепелю достанется дом в «Дроздах-2».