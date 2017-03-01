Придумавший акцию Фомочкина паралимпиец построит коттедж в «Дроздах»16
- 1.03.2017, 10:11
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Мингорисполком определяет хозяев последних свободных участков в бывшей деревне Веснинке, или так называемом поселке «Дрозды-2».
Напомним, в октябре 2016 года земельный участок в этом районе достался граве Администрации президента Натальи Кочановой. Как стало известно nn.by, раздача элитной земли продолжилась.
Новым жителем «Дроздов-2» станет 49-летний председатель Паралимпийского комитета Беларуси Олег Шепель.
Решение Мингорисполкома №400/1 о выделении 15 соток земли в водоохранной зоне датируется 2 февраля 2017 года.
Напомним, земля под строительство коттеджей в Минске должна распределяться следующим образом: сначала ее должны предложить многодетным семьям из очереди на улучшение жилищных условий. Если желающих нет, участок выставляется на аукцион. Участок Шепеля в свободный доступ не попадал.
Ближайшими соседями председателя Паралимпийского комитета станут вышеупомянутая Наталья Кочанова, а также белорусско-российский космонавт Олег Новицкий.
Дом Шепеля будет находиться прямо за домом Кочановой. Пока еще строительство не начиналось.
Кто такой Олег Шепель? Он родился в деревне под Быховом в 1969 году. В раннем возрасте потерял мать, а отец определил его в Шкловский дом-интернат для детей с ослабленным зрением. Олег занимался спортом и попал в сборную СССР, в составе которой победил на Паралимпиаде. Всего у Шепеля пять золотых медалей в советской и белорусского сборных. Также в биографии упомянуты победы на чемпионатах мира и Европы по мини-футболу.
После того как Шепель возглавил общество инвалидов по зрению (16 тысяч человек), то вплотную занялся бизнес-структурой БелТИЗ — производство различной техники, электробытовых приборов, гвоздей… Кроме того, общество владеет и сетью отелей.
С 2002 года Шепель возглавляет Паралимпийский комитет. В прошлом году он засветился в скандале, пообещав выйти на церемонию открытия Игр-2016 не только с белорусским, но и российским флагом в знак солидарности с россиянами, дисквалифицированными за применение допинга. Сам Шепель осуществить перфоманс не решился и делегировал намеченную акцию Андрею Фомочкину.
Сам Фомочкин получил квартиру в Подмосковье. А Шепелю достанется дом в «Дроздах-2».