Что запрещено белорусам приносить на обед в офис 1 1.03.2017, 11:58

И почему некоторые остаются без обеда.

Исследовательский центр tut.by в феврале 2017 года провел опрос среди 475 респондентов и выяснил, сколько стоит обед участников опроса, а также где, как и чем обедают сотрудники в рабочее время.

Стоимость обеда для 43,2% опрошенных не превышает 3 белорусских рублей. Столько же (43,2%) респондентов ответили, что на обед тратят не более 6 рублей. Стоимостью в 10 рублей обходится обед для 12,3% участников исследования, для 1,2% опрошенных обед стоит 20 рублей.

При этом более половины респондентов (63,1%) берут на работу «ссобойки». Так, 36,8% опрошенных обедают прямо на рабочем месте, 26,3% - на специально оборудованной кухне.

У 60,6% участников опроса на работе имеется специальное оборудованное помещение с бытовой техникой для приема пищи. 14,3% участников опроса предпочитают проводить обеденный перерыв в заведениях общественного питания, 10,3% едят в корпоративной столовой, 3,8% ездят обедать домой, 2,0% заказывают еду в офис. 5,4% респондентов признались, что вообще не обедают в рабочее время.

Участники нашего опроса в качестве обеда чаще всего выбирают вторые блюда (54,3%). Обедать свежими овощами и салатами предпочитают 21,3% респондентов, первым и вторым блюдами – 15,2%, бутербродами – 13,9%. Кисломолочными продуктами «перекусывают» 9,5% опрошенных, фруктами – 7,6%, различными сладостями – 6,9%. Пиццу или суши на обед заказывают 0,6% участников исследования.

В большинстве случаев работодатели не вводят запреты на употребление определенных продуктов на рабочих местах (91,3% опрошенных). Лишь 8,7% респондентов ответили, что в компаниях, в которых они работают, нельзя приносить на обед некоторые из блюд и продуктов. В список запрещенных продуктов попали: рыбные блюда и морепродукты (3,6%), блюда из капусты (2,7%), блюда с чесноком (2,1%), сосиски и копчености (0,3%).

Для большинства участников опроса – свыше 80% — отведенного на обед времени хватает. У 34,3% опрошенных обеденный перерыв составляет 1 час. Около 45 минут обедают 19,3% респондентов, для 29,2% - достаточно менее 30 минут, 7,6% - обходятся 15 минутами. Обедать более 1 часа могут позволить себе крайне мало опрошенных - лишь 0,2%, а 7,4% респондентов работают вовсе без обеденного перерыва.

Основной причиной работы без обеда является высокая загрузка и постоянно возникающие неотложные дела (53,1%). В некоторых случаях сотрудники отказываются от обеда ради возможности уйти домой раньше (9,4%). Почти каждый десятый (9,4%) предпочитает в принципе никогда не обедать.

Отведенное на обеденный перерыв время участники опроса стараются проводить с максимальной пользой: 70,1% обедают; 32% выходят прогуляться и подышать свежим воздухом; 20,0% - общаются с коллегами; 10,7% - решают текущие личные вопросы. Во время обеда 8,2% опрошенных сидят в социальных сетях и ходят по магазинам. Общаются по телефону 5,9%, встречаются с друзьями и родственниками 0,2% опрошенных. А вот 15,0% респондентов работают.

24,1% участников исследования отметили, что имеют проблемы со здоровьем из-за неправильного питания во время работы. 33,0% опрошенных опасаются проблем со здоровьем. Более 40% не проявляют обеспокоенности по этому поводу (33,5% - не опасаются проблем со здоровьем, так как правильно питаются; 7,8% - так как обладают крепким здоровьем).