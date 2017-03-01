Путин признал употребления допинга российскими спортсменами 4 1.03.2017, 12:24

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Президент РФ заявил, что допинг имел место среди атлетов.

«Существовавшая до сих пор система антидопингового контроля в России не сработала-, заявил, президент России Владимир Путин на совещании в Красноярске по подготовке к Универсиаде 2019 года, пишет bbc.com.

«Это абсолютно неприемлемо, и это значит, что существовавшая до сих пор российская система контроля за неприменением допинга не сработала, и это наша вина», - рассказал Путин .

Российский президент рассчитывает, что Следственный комитет выяснит, кто виноват в этой ситуации.

«Самое главное заключается в том, что мы должны прислушаться, несмотря на эти промахи в работе независимой комиссии (комиссия Макларена), к тому, что она сделала, к результатам ее работы. Мы должны прислушаться к требованиям ВАДА. Потому что надо признать, что у нас есть достоверные, выявленные случаи допинга», - сказал Путин.