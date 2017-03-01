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СМИ узнали детали нового иммиграционного указа Трампа

  • 1.03.2017, 12:55
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ДОНАЛЬД ТРАМП
ФОТА: LOREN ELLIOTT/ZUMAPRESS

В новой редакции формулировки станут более конкретными, а ограничения не затронут владельцев грин-карт и действующих виз.

СМИ узнали детали нового иммиграционного указа Трампа, который, предположительно, будет подписан и обнародован в среду, 1 марта. Politico утверждает, что формулировки станут более конкретными, а ограничения не затронут владельцев грин-карт и действующих виз (перевод – newsru.com).

Опрошенные Reuters эксперты указывают, что это должно ограничить возможности оспорить указ в суде: будет сложнее указать, что его формулировки причиняют вред истцам.

При этом, по данным Politico, новый документ запретит въезд в страну гражданам семи преимущественно мусульманских стран, которые были упомянуты и в первоначальном указе. Он также введет временный запрет на прием беженцев в США. Однако, в отличие от первого распоряжения, в нем не будет постоянного запрета на въезд беженцев из Сирии.

Какой статус получит первоначальный миграционный указ Трампа, пока не ясно, отмечает издание.

Первый миграционный указ был подписан 27 января и вводил временный запрет на въезд в США для граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана, а также беженцев. В документе отмечалось, что запрет на въезд для беженцев из Сирии является постоянным. В начале февраля действие этого распоряжения было приостановлено судом, а позже апелляционный суд в Сан-Франциско подтвердил решение о блокировке указа на всей территории страны.


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