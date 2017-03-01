Командование Исламского государства признало поражение от американцев 7 1.03.2017, 13:31

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Фото: Getty Images

Главарь группировки в Ираке призвал террористов отступать или прятаться.

Лидер террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади был вынужден объявить о поражении своих сторонников в Ираке, сообщает межарабский телеканал Аль-Арабийя со ссылкой на местные источники.

По данным источников, в иракской провинции Найнава, накануне проповедники ИГ распространили среди боевиков «прощальную речь» А.аль-Багдади, пишет interfax.by.

Лидер ИГ, в частности, объявил о прекращении деятельности органа, осуществляющего координацию боевиков в этом регионе. А.аль-Багдади призвал террористов отступить или прятаться.

Он также призвал боевиков неарабского происхождения либо вернуться в свои страны, либо стать смертниками.

Источники отмечают, что многие из командиров ИГ в настоящее время перебираются в Сирию в районы, находящиеся под контролем ИГ.

Осенью прошлого года иракская армия приступила к операции, главная цель которой - освободить город Мосул от боевиков ИГ. Террористы оказывают ожесточенное сопротивление, но лишились контроля над восточными районами города.