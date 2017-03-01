Геннадий Федынич получил премию «Рыцарь года»4
- 1.03.2017, 14:40
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Премия имени Юрия Захаренко присуждается за проявление смелости, воли и самопожертвования.
1 марта общественное движение имени Юрия Захаренко «Защитники Отечества» назвало лауреата ежегодной премии «Рыцарь года: с открытым забралом», сообщает «Беларуская праўда».
Им стал председатель Беларуского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадий Федынич.
Премия имени Юрия Захаренко присуждается лауреату за проявление им смелости, воли и самопожертвования в борьбе за возрождение свободы и демократии на Беларуси.
Ранее лауреатами премии «Рыцарь года: с открытым забралом» становились:
депутат «палаты представителей», генерал Вооруженных сил Валерий Фролов (2004);
правозащитник, член БХК Гарри Погоняйло (2005);
экс-кандидат в президенты Республики Беларусь, политзаключенный Александр Козулин (2006);
предприниматель, ветеран войны в Афганистане, политзаключенный Николай Автухович (2007);
известный журналист, публицист и автор более двадцати книг о современной жизни Беларуси Александр Тамкович (2008),
общественный деятель, ветеран войны в Афганистане Александр Комаровский(2009);
экс-кандидат в президенты Республики Беларусь, поэт Владимир Некляев (2010);
экс-кандидат в президенты Республики Беларусь, политзаключенный Николай Статкевич (2011);
правозащитник, руководитель Беларуского документационного центра Раиса Михайловская (2012),
председатель совета национального возрождения Беларуси, ветеран войны в Афганистане Владимир Бородач (2013);
журналист газеты «Новы час», известный политический блогер, Дмитрий Галко (2014);
«Рыцарем года» по итогам 2015 года был объявлен экс-судья Конституционного суда Михаил Пастухов.