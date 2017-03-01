«Крумкачы» предоставят «тунеядцам» скидки на абонементы 1 1.03.2017, 14:59

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Cкидка будет действительна по предъявлению «письма счастья».

Футбольный клуб «Крумкачы», объявил о готовности предоставить 10% скидки на абонемент на свои домашние матчи всем, кто предоставит официальное уведомление из налоговой по декрету №3, пишет официальный сайт клуба.

Стоимость абонементов, дизайн которых выполнен в оригинальном национальном стиле, начинается от 36 рублей. Выбрать и забронировать место на стадионе можно на сайте клуба. Скидка будет высчитываться при окончательном расчете за абонемент.

Как сообщал сайт Charter97.org, систему скидок для попавших под действие декрета №3, разработали салоны прокаты сноубордов, шиномонтажи и ломбарды.