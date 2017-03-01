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Белоруска возглавила комиссию Международной федерации гимнастики

  • 1.03.2017, 16:51
Любовь Черкашина

Бронзовая медалистка Олимпийских игр-2012 в Лондоне сменит на этом посту Яни Тансканена.

Любовь Черкашина заняла пост президента комиссии спортсменов Международной федерации гимнастики. 29-летняя белоруска сменила на этом посту чемпиона мира по спортивной гимнастике 1997 года финна Яни Тансканена, пишет «Трибуна».

Ожидается, что Черкашина будет руководить комиссией до ближайших выборов президента, которые состоятся в декабре 2017 года или январе 2018 года.


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