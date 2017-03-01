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В частную коллекцию продали картину минской школьницы

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  • 1.03.2017, 17:28
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Женя Ключник

Юная художница выставлялась на выставке в минском Доме картин впервые и сразу продала свою работу.

В феврале в cтоличном Доме картин проходила выставка «Я Моне Я Шишкин Я Малевич», куда принимали произведения всех желающих. Юная минская художница Женя Ключник выставлялась впервые и сразу продала свою работу.

Как рассказали tut.by организаторы выставки, произведение «Портрет девушки» за 55 рублей (чуть менее 30 долларов) приобрела посетительница галереи. Это был подарок мужу, которому понравилась эта картина.

8-летняя Женя всего полгода занимается в художественной студии «Каляки-Маляки». Это частная студия, которой руководит педагог Наталья Неборская. Она позволяет детям рисовать в самых разных техниках, а также там, где им удобно (например, на стенах). Благодаря этому творчество детей никто не ограничивает.

Покупательница с картиной «Портрет девушки», которую она купила

Наталья Неборская отнесла на выставку несколько работ своих учеников. Произведение 8-летней девочки сразу отметил писатель и художник Адам Глобус. Искусствовед Лариса Филькенштейн отметила, что «этот портрет вполне мог бы быть работой абстракциониста, который сохранил непосредственное, детское восприятие формы».

В комментарии искусствовед Ольга Клип отметила, что в Беларуси вообще нечасто покупают картины, которые выставляются на выставках. Что касается работы Жени Ключник, это единственный случай на ее памяти, чтобы покупатели заинтересовались картиной ребенка.


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