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Дашкевича назначили директором Дома культуры

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  • 1.03.2017, 17:55
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Должность предложили после визита чиновника из администрации Лукашенко.

Неожиданная новость в Рогачеве: главного оппозиционера города Дениса Дашкевича, который много лет воевал с местными властями, взяли на работу на государственную должность.

Ситуация разрешилась после того, как молодой «тунеядец» попал на прием к чиновнику администрации Лукашенко, приехавшему в райцентр. Парень рассказывал, что по профессии он музыкант, лауреат республиканских и международных конкурсов, но поработал в культуре недолго: не сложились отношения с руководством. Пришлось уйти и официально стать безработным.

Представитель администрации Лукашенко предложил местным чиновникам помочь парню с трудоустройством, в тот же день Денис написал заявление на имя начальника отдела культуры.

И вскоре Денису предложили должность - директора Поболовского центра культуры и досуга.

- Это правда, сегодня Денис приезжал, я передала ему все дела, - рассказала «Комсомолке» бывшая директор ДК. - Мы попили чаю, пообщались, впечатление Денис оставил приятное. Я написала заявление на увольнение еще месяц назад по личным причинам, надеюсь, у нового директора все получится.

Сам Денис говорит, что разрабатывает «революционную стратегию развития и организации досуга в поселке»:

- Сделаю все возможное, чтобы работу в Поболовском центре культуры и досуга ставили в пример во всем Рогачевском районе, а жители райцентра с удовольствием посещали центр досуга.

По данным vrogacheve.ru, на работу Денис Дашкевич заступил 1 марта.


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