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Австралиец нашел старый лотерейный билет на миллион долларов

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  • 1.03.2017, 18:07
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Фото: dpa

Житель Австралии нашел билет на дне своей сумки.

Житель австралийского города Ньюкасл нашел среди своих вещей старый лотерейный билет, который выиграл больше миллиона австралийских долларов (около 45,5 миллиона рублей), пишет lenta.ru.

Мужчина объяснил организаторам лотереи, что решил поменять картонки, которые для прочности кладет на дно своих сумок. Под одной из них он заметил потерянный билет. «Рад, что не отнес сумки на помойку!» — заявил австралиец.

Хотя розыгрыш состоялся больше года назад, ему удалось получить свой выигрыш — 1020496,38 австралийского доллара. «Деньги могли быть у меня еще год назад, но это меня не беспокоит, — сказал он. — По крайней мере, я получил их теперь».


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