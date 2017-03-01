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Анатолий Шумченко: 25 марта - единая акция в Минске!

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  • 1.03.2017, 18:16
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Анатолий Шумченко
Фото: bymedia

Один из лидеров предпринимателей поддержал проведение в День Воли общенациональной акции в Минске.

«Друзья, единая акция 25 марта в Минске на День Воли!!! Все остальные призывы собраться в Минске, в том числе и на 15 число, ставят цель провокаций и раскол протеста!

Сегодня центр и лидер оппозиции - - это Николай Статкевич и его команда! Наша возьме!!!», - написал Анатолий Шумченко в Фейсбуке.

Ранее один из лидеров Белорусского Нацинального Конгресса Николай Статкевич уточнил план действий на День Воли: 25 марта акция пройдет в Минске, 26 марта – в регионах.


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